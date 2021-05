Ex-colega de PSG brinca sobre Neymar: "Ele não se joga em restaurantes"

Meunier classifica o brasileiro como um dos jogadores mais carismáticos do esporte e diz que ele merece o alto salário

Thomas Meunier não atua mais no PSG, mas guarda boas lembranças com seus companheiros na época que jogou lá. Em especial, o lateral belga se recorda com carinho dos momentos com Neymar, como contou em entrevista exclusiva à Goal e ao SPOX.

Às vezes criticado por suas atitudes fora dos gramados, Neymar já se envolveu em diversas polêmicas, mas Meunier foi na contramão e defendeu o ex-colega, que hoje defende o Borussia Dortmund.

"Ele gosta de convidar seus companheiros para festas e restaurantes. Neymar é um cara simples em sua vida pessoal. Ele não se joga em restaurantes", brincou o belga.

"Ele é como a maioria dos brasileiros: sempre sorridente, fazendo piadas e gosta de socializar. É fácil integrá-lo em um grupo. Assim como [Edinson] Cavani e Thiago Silva, são todos pessoas normais".

O camisa 10 do PSG é um dos jogadores mais bem pagos do mundo entre futebolistas e outros esportistas. Questionado sobre o quanto Neymar ganha, Meunier afirmou que o brasileiro merece todo o status que ele conquistou.

"Isso só vem com sua força como jogador. O melhor jogador recebe o maior salário e, portanto, está em uma posição tão forte que pode determinar muito ou pelo menos ter uma palavra influente em muita coisa. Neymar fez muito para ser melhor que os outros e por isso conquistou esse privilégio".

"Quer seja ele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, são todos profissionais, poderosos e ouvidos porque são grandes jogadores com carisma e fizeram muito bem pelo futebol. Acho que eles devem ser ouvidos porque o que eles dizem sempre será do interesse de todos", concluiu.