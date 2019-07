Ex-chefe de Tite, Edu Gaspar é oficializado como novo diretor do Arsenal

Edu foi jogador do Arsenal durante cinco temporadas e campeão invicto do Inglês na temporada 2003/04

Edu Gaspar foi confirmado nesta terça-feira como novo diretor-técnico do . Ex-jogador do clube, Edu se despediu da função de coordenador da seleção brasileira depois do título da Copa América, conquistado no último domingo com a vitória sobre o , no Maracanã. Juninho Paulista assumiu em seu lugar e foi confirmado na última segunda.

Indicado por Tite para a seleção, Edu começou a sofrer um desgaste na CBF principalmente depois da da . Em maio, o acordo com o Arsenal já estava engatilhado, mas ele seguiu na função de coordenador até o fim da .

No Arsenal, Edu terá como responsabilidades coordenar o trabalho da equipe principal e das categorias de base, além de supervisionar o departamento de análise e de observação de possíveis reforços.

"O Arsenal sempre teve um lugar especial no meu coração e estou muito animado em voltar a esse grande clube em uma nova função. Temos um elenco forte e jovens jogadores muito talentosos. Estou ansioso para ajudar a fazer a diferença", disse Edu ao site do Arsenal.

Como jogador, o ex-meio-campista defendeu o Arsenal em cinco temporadas, entre 2001 e 2006, e participou da campanha histórica de 2003/04, quando o Arsenal foi campeão inglês de forma invicta.