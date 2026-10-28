Ex-capitão do Tottenham, Hugo Lloris elogia Harry Kane como “exemplo a ser seguido” após conquista da Bola de Ouro

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O ex-goleiro do Tottenham Hotspur Hugo Lloris fez uma homenagem entusiasmada a Harry Kane, seu ex-companheiro de clube, depois que o atacante do Bayern de Munique conquistou a Bola de Ouro de 2026 em Londres, na noite de segunda-feira. Após dez anos dividindo o vestiário no norte de Londres, o veterano francês elogiou a versatilidade em campo e a personalidade humilde do capitão da Inglaterra.

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Campeão da Copa do Mundo elogia atacante

Lloris ficou emocionado ao ver seu parceiro de ataque de longa data conquistar o principal prêmio individual do futebol e o Troféu Gerd Muller no London Palladium, em 26 de outubro. Hoje com 33 anos, o inglês superou Kylian Mbappe, do Real Madrid, e o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, para se tornar o primeiro jogador de seu país a vencer o prêmio em 25 anos. A conquista veio após uma temporada de 73 gols, um título da Bundesliga e o terceiro lugar na Copa do Mundo com a Inglaterra.

Uma década juntos criou respeito duradouro

Depois de subir pelas categorias de base do Tottenham em 2009 e passar por vários empréstimos, Kane tornou-se companheiro permanente de Lloris na equipe principal, após a chegada do goleiro em agosto de 2012. Eles jogaram juntos de meados de 2013 até a transferência de Kane para o Bayern de Munique, em agosto de 2023. O goleiro, hoje com 39 anos, mudou-se posteriormente para o Los Angeles FC, em dezembro de 2023.

Em entrevista ao L'Equipe, o ex-capitão da França elogiou a evolução de seu antigo companheiro em todos os aspectos do jogo: "Estou feliz por ele. É ótimo ver um ex-companheiro de equipe ganhar a Bola de Ouro em casa, em Londres. Ele tem um repertório extraordinariamente completo, que aperfeiçoou temporada após temporada. Hoje, consegue fazer de tudo: passes curtos, passes longos, desarmes, voltar para defender e, sem dúvida, é o melhor jogador dentro da área."

Espírito de equipe diferencia o atacante

Ao contrário de muitas estrelas de elite, o atacante nunca buscou campanhas na mídia para reforçar sua candidatura ao prêmio. Essa característica impressionou profundamente Lloris, que o comparou aos vencedores anteriores Ousmane Dembele e Karim Benzema.

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Ao falar sobre a personalidade do atacante e seu compromisso com a equipe, Lloris acrescentou: "Ele não busca os holofotes. Deve esta Bola de Ouro ao seu enorme profissionalismo e à sua humildade. Ele é um exemplo no nosso esporte.

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"A Bola de Ouro de Ousmane Dembele premiou anteriormente um jogador que coloca a equipe em primeiro lugar, assim como a de Karim Benzema em 2022. Harry é muito mais do que uma máquina de fazer gols."

Copa nacional antecede duelo do Klassiker

Com dez gols e sete assistências em 12 partidas por todas as competições nesta temporada, Kane voltará rapidamente a atenção ao Bayern de Munique. O Bayern recebe o Magdeburg na segunda fase da Copa da Alemanha, na noite de quarta-feira, em busca de uma classificação sem sustos. Depois desse confronto pela copa no meio da semana, receberá o arquirrival Borussia Dortmund em um duelo muito aguardado pela oitava rodada da Bundesliga, no sábado, 31 de outubro.