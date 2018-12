Ex-Bayern lembra trabalho com Pep Guardiola: "A pessoa mais exigente que já conheci"

Meio-campista do Southampton, Hojbjerg fala sobre a metodologia do treinador catalão

O duelo deste domingo (30) pela Premier League entre Southampton e Manchester City marca um reencontro especial para um meio-campista dos Saints.

Pierre-Emile Hojbjerg irá reencontrar Pep Guardiola, que foi seu treinador no Bayern de Munique, mas lhe deu poucas oportunidades.

Sob o comando do catalão, o meio-campista foi emprestado duas vezes em três anos. Primeiro para o Augsburg e depois para o Schalke 04. Hojbjerg, porém, é só elogios para o treinador.

"Ele é a pessoa mais exigente, e não apenas treinador, que eu conheci. Ele sempre me disse sobre controlar o jogo com ou sem a bola. Isso para fazer o jogador que está jogando contra você reagir a você, e não o contrário. Ele costumava me dizer: 'Pierre, a coisa mais importante é, se eles estiverem próximos de você, você sair e ir para onde você está livre, mas você precisa ler o jogo. Você precisa me dizer, depois de um minuto, como eles jogam'", contou ao The Times.

"Nós nos sentávamos no ônibus (no Bayern) depois de ganharmos, e ele sentava no ônibus assistindo ao jogo e, depois, no seu escritório com dois laptops e uma televisão analisando tudo. Talvez isso é o que faça dele o melhor. Mas talvez o que faça perder às vezes também. Eu não o julgo porque ele é o melhor professor que eu já tive", exaltou.

(Foto: Getty Images)

"Nós trabalhamos juntos e nos preocupamos um com o outro. Eu tenho muito respeito por ele. Aprendi muito com ele, ele é um grande professor. Para ser honesto, eu o tive um pouco cedo na minha vida, na minha carreira. Ele é muito bom e tem um nível alto demais, para o qual eu ainda precisava me adaptar na época. Eu tinha 17, 18 e 19 anos. Se eu tivesse 22, 23 como eu tenho agora, eu teria a base, eu não teria tantos problemas para seguir e jogar com alguns dos melhores jogadores do mundo. Eu era muito verde", concluiu.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos, o Southampton quer a vitória em casa para se afastar da zona da degola. Já o City, terceiro colocado, pode ultrapassar o Tottenham e chegar a 47 unidades com um triunfo nesta tarde. O Liverpool lidera com 54.