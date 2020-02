Ex-Barcelona: "Messi não é Cristiano Ronaldo, ele fracassaria na Premier League"

Emmanuel Petit diz que estilo de jogo do argentino não combina com o praticado na Inglaterra

A possível saída de Lionel Messi do ao fim da temporada segue sendo assunto na Europa. Os rumores aumentaram na última semana, quando o camisa 10 rebateu as declarações de do diretor esportivo do clube, Eric Abidal.

E um jogador que teve passagem apagada pelo Barça na temporada 2000-01, Emmanuel Petit, falou sobre a possibilidade de Messi atuar na Premier League, já que tem sindo vinculado ao , de Pep Guardiola que, por sua vez, revelou torcida por sua permanência no Camp Nou.

"Honestamente, não creio que Messi esteja pronto para a intensidade da Premier League", afirmou Petit em entrevista ao jornarl Mirror. "Messi não é Cristiano Ronaldo, ele fracassaria na Premier League", completou o francês.



(Foto: Getty Images)

Para Petit, o estilo de jogo no futebol inglês não combina com a forma de atuar do argentino.

"Ele não gosta que estejam o tempo todo batendo e o apertando, não está acostumado, porque na está protegido", analisou.

"Seria certamente um prazer para os ingleses vê-lo na Premier League, mas não vejo por que um clube como o Manchester City, por exemplo, jogaria tudo para cima para assinar com Messi aos 32, 33 anos", finalizou.