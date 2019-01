Ex-Barcelona crava: "Messi vai se apaixonar por De Jong"

Ronald De Boer garante que o clube catalão não irá se arrepender de ter contratado o jovem holandês

Ronald de Boer, ex-jogador do Barcelona e atual embaixador do Ajax, elogiou a contratação de Frenkie de Jong pelo clube catalão, e afirmou que Lionel Messi irá “se apaixonar” pelo holandês.

“De Jong tem o DNA do Ajax, que é quase o mesmo que o do Barça. É inteligente, sempre tem boas ideias e nunca joga sem pensar. Messi irá se apaixonar por De Jong”, declarou Boer em entrevista ao jornal Cadena Ser.

O ex-meio-campista do Barça considera a contratação do clube azulgrana um grande sucesso.

“Eles ainda jogam futebol com o espírito de Cryuff. Para mim éle é mais um jogador do Barça do que do PSG, estou muito contente que De Jong tenha escolhido o Barça. Eles se encaixam perfeitamente”, declarou.

“De Jong é um jogador diferente e que não tem medo de pechinchar e esperar pelo momento certo para passar. Ele terá um professor em Busquets para ensina-lo durante o primeiro ano, e depois Busi poderá passar a vaga para De Jong. Ele também pode ser o próximo Xavi ou Iniesta, mas jogar como camisa 6 é a sua melhor posição”, concluiu De Boer.