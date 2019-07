Ex-Barça, 'Messi japonês' exalta Real Madrid: "melhor clube do mundo"

Reforço para 2019/20, Takefusa Kubo ainda aproveitou para 'tietar' Eden Hazard: "assistia vídeos seus quando jovem"

Mais um reforço do Real Madrid, embora um tanto 'ofuscado' pelas estrelas que chegaram, o meia Takefusa Kubo já vai se esforçando com os novos companheiros na preparação para a temporada 2019/20. Tido como o 'Lionel Messi japonês' por sua habilidade e estilo de futebol, o jogador se mostra empolgado com a chance de atuar em um grande clube mais uma vez, já que defendeu as cores do no passado.

"No há muita paixão pelo , e fico muito orgulhoso de jogar no melhor clube do mundo", disse Kubo em entrevista à Real Madrid TV.

"Estou aprendendo muito (aqui) como jogador e como pessoa, tanto dentro como fora de campo. Estou aproveitando ao máximo."

No papo, que rolou em meio às atividades do time em Montreal, no Canadá, ele ainda revelou que aprendeu a driblar assistindo a vídeos do belga Eden Hazard, a principal contratação do Real para a campanha que se aproxima. E parece que o ex- gostou bastante de ouvir isso...

O time merengue já entra em campo no próximo domingo (21) contra o de Munique, pela , em Houston (EUA).