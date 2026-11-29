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O ex-atacante do Newcastle United Nile Ranger acertou com o Potters Bar Town, da oitava divisão, em sua terceira transferência de 2026. O jogador de 35 anos, que não marcou nenhum gol na Premier League durante sua passagem pelo Newcastle, foi apresentado pelo novo clube no sábado e estreou no mesmo dia.

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Potters Bar apresenta Ranger antes da estreia

O Potters Bar anunciou a chegada de Ranger no sábado, em sua quinta transferência em apenas dois anos. Horas depois da apresentação, o atacante entrou aos 66 minutos e ajudou o novo time a vencer o Royston Town por 2 a 0. Com o resultado, o Potters Bar ocupa a quarta posição na Divisão Central da Southern League, cinco pontos atrás do líder Didcot Town.

Clube comemora a chegada do experiente atacante

O Potters Bar celebrou a contratação do atacante em um comunicado: "O atacante agora é do Potters Bar! Um atacante de talento incrível chega ao clube. Damos as boas-vindas a Nile Ranger!"

A nova transferência dá sequência à trajetória de Ranger por clubes das divisões inferiores fora das ligas profissionais. Ele chegou ao Chatham Town, da primeira divisão da Isthmian League, em janeiro e saiu ao fim da temporada 2025-26. No verão, assinou com o AFC Whyteleafe, mas voltou a mudar de clube apenas três meses depois. Antes deste ano, também passou por Wellingborough Town, Kettering Town, Boreham Wood, Spalding United, Blackpool e Swindon Town, além de ter defendido o Southend United em duas ocasiões.

Carreira de altos e baixos desde os tempos de Newcastle

Apesar das muitas passagens por clubes fora das ligas profissionais, Ranger ainda é mais conhecido pelo período no Newcastle, ao qual chegou como adolescente após passar por uma instituição para jovens infratores em 2007. Estreou na Championship em 2009, ao substituir Shola Ameobi nos acréscimos de um empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion. Na campanha do título de 2009-10, marcou duas vezes em 28 partidas.

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Entre 2009 e 2013, disputou 62 jogos pelo Newcastle e foi emprestado ao Barnsley e ao Sheffield Wednesday. Seu único outro gol pelo clube veio na vitória por 4 a 3 sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, em 2010-11. Ranger deixou o Newcastle em definitivo no verão de 2013 sem ter marcado um gol sequer na Premier League. Embora tenha afirmado posteriormente que poderia ter sido tão bom quanto Erling Haaland, do Manchester City , se tivesse cuidado melhor de si, sua carreira foi prejudicada por uma condenação por fraude em 2017, várias prisões e sérios "problemas disciplinares" em diferentes clubes da EFL.

Veterano busca o acesso com o Potters Bar

Fora de campo, Ranger lançou um podcast e uma academia de futebol enquanto segue em atividade como jogador. Agora, seu foco imediato é ganhar ritmo de jogo e marcar gols pelo Potters Bar nos próximos meses. Com o clube na disputa pelo acesso, o experiente atacante espera ajudar o time a ultrapassar o Didcot Town na briga pelo título.