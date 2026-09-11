Julio Salinas, ex-atacante do Barcelona, demonstrou sua satisfação com a não transferência de Julián Álvarez para o Barcelona, afirmando que o clube catalão cometeu um erro ao tentar contratar o jogador argentino.

Salinas disse, durante sua participação no programa "Ortega", ao falar sobre as novidades do clube catalão: "Estou feliz porque ele não virá agora, e espero que também não venha em janeiro. Para mim, isso seria um erro".

Salinas reconheceu o grande potencial que Álvarez possui, mas considerou exagerado o valor que o Barcelona estava disposto a investir na transferência, dizendo: "É um jogador muito bom, e ninguém pode questionar sua qualidade, mas essa quantia de dinheiro me parece exagerada".

Salinas acredita que o Barcelona precisa melhorar sua política no mercado de transferências, explicando: "Deve aprender um pouco a comprar melhor e a vender melhor".

O ex-atacante e ex-internacional espanhol reforçou ainda mais sua posição, depois de precisar o valor financeiro que o Barcelona estava disposto a pagar, dizendo: "A proposta que acredito que o Barcelona apresentou, de 130 milhões, me parece uma quantia muito alta, muito alta".

Salinas revelou a negociação que teria tentado fechar se ocupasse o cargo de diretor esportivo no Atlético de Madrid, dizendo: "Considerando a necessidade do Barcelona, eu teria tentado contratar Ferran Torres, ficando com Ferran Torres e 80 milhões de euros. Eu consideraria isso um ótimo negócio".

A visão de Salinas contrasta com o interesse do Barcelona em Julián Álvarez, cuja transferência acabou não se concretizando, enquanto o jogador segue sua carreira no Atlético de Madrid.

Salinas também elogiou o papel de Raphinha no Barcelona, para além de seus gols, já que o ex-atacante considera que o jogador brasileiro representa um elemento decisivo graças à sua capacidade de pressão e de transmitir esse espírito ao restante da equipe.

Salinas disse: "Enquanto Raphinha estiver em boa forma, seu papel no Barcelona me parece decisivo".

E explicou o motivo da importância do jogador brasileiro, dizendo: "Raphinha, com a pressão que exerce em todas as partidas, mesmo quando o placar está 5 a 0, faz com que Lamine Yamal, no fim, seja obrigado a fazer o mesmo".

Esse importante papel de Raphinha também apareceu no início da atual temporada, depois que ele assumiu maiores responsabilidades e liderou o Barcelona, com dois gols, à grande vitória sobre o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa.

E, ao encerrar sua fala, Salinas surpreendeu a todos ao escolher Fabián Ruiz como candidato a vencer a Bola de Ouro, apoiando-se em um argumento claro, dizendo: "Fabián venceu tudo e foi um jogador indispensável".

O ex-jogador do Barcelona destacou os títulos de Fabián Ruiz, especialmente sua importância com a seleção da Espanha, dizendo: "Ele venceu todos os títulos com o Paris Saint-Germain, venceu a Copa do Mundo, venceu a Liga dos Campeões da Europa e, acima de tudo, foi um jogador decisivo na Copa do Mundo".

Salinas também elogiou o que o meio-campista espanhol conquistou ao se tornar um elemento essencial no sistema de Luis de la Fuente, dizendo: "A mudança tática que Luis de la Fuente promoveu fez com que Fabián, imagine só, superasse Pedri".

Essa indicação coloca o meio-campista espanhol no centro do debate sobre o prêmio da Bola de Ouro, que este ano também chamou a atenção pela ausência de Raphinha na lista de candidatos.



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