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O ex-atacante do Arsenal Gabriel Jesus revelou que recusou uma sondagem do Flamengo, um dos grandes clubes do Brasil, durante a janela de transferências de verão por lealdade ao Palmeiras, clube de sua infância. Em vez de voltar à América do Sul, o jogador de 29 anos se transferiu do norte de Londres para o Barcelona, gigante espanhol, no último dia da janela.

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Brasileiro recusa investida de clube do Rio

Em entrevista à TV Bandeirantes, o jogador da seleção brasileira revelou que o Flamengo, do Rio de Janeiro, tentou convencê-lo a voltar ao Brasil quando ficou claro que ele não fazia mais parte dos planos de Mikel Arteta. Embora o atacante tenha conquistado vários títulos pelo Manchester City no início da carreira, problemas físicos recorrentes prejudicaram seu desempenho no Emirates Stadium. A incerteza levou vários clubes da Europa e da América do Sul a consultar sua disponibilidade.

Ligação com clube formador impede transferência no Brasil

Após passar pelas categorias de base do Palmeiras entre 2013 e 2015, o atacante conquistou o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro Série A de 2015 e a Copa do Brasil, antes de receber a Bola de Ouro de 2016, ano em que o Verdão conquistou seu primeiro título brasileiro em 22 anos.

Em 83 jogos em São Paulo, marcou 28 gols e deu nove assistências antes de se transferir para a Inglaterra. Ao explicar por que essa história o impediu de negociar com o Flamengo, Jesus disse: “Eles queriam conversar comigo, mas eu disse educadamente: ‘Agradeço muito o contato, mas, assim como há jogadores da base do Flamengo que vocês querem que voltem, eu também sou um produto da base do Palmeiras.’”

Palmeiras segue como única opção no Brasil

Em vez de voltar prematuramente à América do Sul, o centroavante optou por permanecer no futebol europeu ao assinar um contrato de três anos com o Barcelona, válido até junho de 2029. Embora não tenha planos imediatos de deixar a Catalunha, o atacante ressaltou que só considerará seu ex-clube quando voltar ao Brasil, acrescentando: “Sou Palmeiras, minha cabeça é Palmeiras, 100% Palmeiras em um possível retorno. Não sei quando.”

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Bom início impulsiona retomada na Catalunha

Desde que concretizou sua transferência para a Espanha no último dia da janela, Jesus não demorou a recuperar a eficiência no ataque. O jogador de 29 anos já marcou quatro gols e deu uma assistência em seus primeiros oito jogos em todas as competições na temporada 2026/27. Evitar problemas físicos nos próximos meses será fundamental para que ele conquiste uma vaga regular entre os titulares do ataque do Barcelona e dispute títulos importantes.