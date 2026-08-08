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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ex-atacante do Al-Nassr responde: será ele o novo reforço do Al-Hilal para a janela de verão?

Mercado da bola
Al-Nassr x Al Fateh
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Campeonato Saudita
Al Hilal x Al-Faisaly
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Al-Shabab x Al Qadsiah
Al-Shabab
Al Qadsiah
A. Al Salem
Arábia Saudita

Nova contratação esperada no Campeonato Saudita

Um ex-atacante do Al-Nassr respondeu sobre a possibilidade de defender o Al-Hilal na próxima temporada, depois de ter atuado pelo seu rival tradicional, o "Al-Alami", anteriormente.

Abdullah Al-Salem, atacante do Al-Qadsiah, foi questionado sobre a possibilidade de sua transferência para o Al-Hilal durante a atual janela de transferências do verão, em meio à busca do "Al-Zaeem" por um novo atacante saudita.

Al-Salem disse, em declarações ao jornal saudita "Al-Yaum": "Eu visto a camisa do Al-Qadsiah, pertenço a este clube atualmente, estou muito à vontade nele e gosto de servi-lo".

E acrescentou: "Não sei nada sobre esse assunto (a transferência para o Al-Hilal), e minha ambição nesta temporada é conquistar um título com o Al-Qadsiah".

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O jogador de 33 anos transferiu-se para o Al-Qadsiah na última janela de transferências do verão, após uma longa jornada nos campos sauditas, que incluiu um empréstimo ao Al-Nassr durante a segunda metade da temporada 2018-2019.

Al-Salem não tem tido grandes chances de atuar pelo Al-Qadsiah, diante da preferência do técnico irlandês Brendan Rodgers pelo atacante italiano Mateo Retegui e seu companheiro mexicano Julián Quiñones.

Ao mesmo tempo, o Al-Hilal busca a contratação de um novo atacante saudita no atual mercado do verão, especialmente após a saída de Abdullah Al-Hamdan para o Al-Nassr no último mercado do inverno e de Abdullah Radif para o Al-Ahli na atual janela de transferências.

Vale lembrar que Al-Salem se prepara com o Al-Qadsiah para disputar 4 competições na nova temporada, que são a Liga Roshn Saudita, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, a Supercopa Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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