Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Benni McCarthySportyTV
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Ex-atacante do Ajax viraliza após uma noite desastrosa para a África do Sul contra o México

África do Sul
B. McCarthy

A derrota esmagadora na partida de estreia da Copa do Mundo contra o México foi um duro golpe para a África do Sul. A equipe sem garra do técnico Hugo Broos ficou em desvantagem logo no início e, além disso, terminou a partida perdida por 2 a 0 com apenas nove jogadores em campo. Benni McCarthy, entre outros, ficou literalmente sem palavras após o jogo.

Em menos de dez minutos, Julián Quiñones colocou o México na frente. A África do Sul não conseguiu, a partir daí, dificultar a vida da defesa do anfitrião da Copa do Mundo.

Logo após o intervalo, a situação piorou para a África do Sul quando Yaya Sithole recebeu cartão vermelho direto por derrubar Brian Gutiérrez, que havia avançado.

Pouco depois, o México aproveitou ao máximo a vantagem numérica, com Raúl Jiménez marcando o gol que fechou o placar.

Mas o sofrimento ainda não havia acabado para a África do Sul, que terminou a partida com nove jogadores após o cartão vermelho recebido por Themba Zwane, que gesticulava com os braços.

Copa do Mundo
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE
África do Sul crest
África do Sul
RSA

Um começo totalmente desastroso, portanto, para a Bafana Bafana, que já está sob forte pressão no Grupo A.

O analista McCarthy, que jogou pelo Ajax por dois anos no século passado, não conseguiu encontrar palavras para descrever o desempenho da seleção nacional, pela qual disputou oitenta partidas internacionais.

Também as outras duas lendas sul-africanas no estúdio, Aaron Mokoena e Quinton Fortune, permaneceram em silêncio total quando o apresentador lhes perguntou sua opinião.

O apresentador tentou mais uma vez arrancar uma reação, mas o resultado foi o mesmo: McCarthy, Mokoena e Fortune mantiveram a boca fechada. As imagens reveladoras viralizaram nas redes sociais logo no início da manhã.


Publicidade