Ex-atacante do Ajax viraliza após uma noite desastrosa para a África do Sul contra o México

A derrota esmagadora na partida de estreia da Copa do Mundo contra o México foi um duro golpe para a África do Sul. A equipe sem garra do técnico Hugo Broos ficou em desvantagem logo no início e, além disso, terminou a partida perdida por 2 a 0 com apenas nove jogadores em campo. Benni McCarthy, entre outros, ficou literalmente sem palavras após o jogo.

Em menos de dez minutos, Julián Quiñones colocou o México na frente. A África do Sul não conseguiu, a partir daí, dificultar a vida da defesa do anfitrião da Copa do Mundo.

Logo após o intervalo, a situação piorou para a África do Sul quando Yaya Sithole recebeu cartão vermelho direto por derrubar Brian Gutiérrez, que havia avançado.

Pouco depois, o México aproveitou ao máximo a vantagem numérica, com Raúl Jiménez marcando o gol que fechou o placar.

Mas o sofrimento ainda não havia acabado para a África do Sul, que terminou a partida com nove jogadores após o cartão vermelho recebido por Themba Zwane, que gesticulava com os braços.

Um começo totalmente desastroso, portanto, para a Bafana Bafana, que já está sob forte pressão no Grupo A.

O analista McCarthy, que jogou pelo Ajax por dois anos no século passado, não conseguiu encontrar palavras para descrever o desempenho da seleção nacional, pela qual disputou oitenta partidas internacionais.

Também as outras duas lendas sul-africanas no estúdio, Aaron Mokoena e Quinton Fortune, permaneceram em silêncio total quando o apresentador lhes perguntou sua opinião.

O apresentador tentou mais uma vez arrancar uma reação, mas o resultado foi o mesmo: McCarthy, Mokoena e Fortune mantiveram a boca fechada. As imagens reveladoras viralizaram nas redes sociais logo no início da manhã.



