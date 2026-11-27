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Ex-capitão do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang passou por um susto após se envolver em um acidente de trânsito na Espanha. O carro de luxo do veterano atacante foi danificado em uma colisão numa rodovia, quando ele seguia para um treino matinal de seu atual clube, o Deportivo de La Coruña.

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Serviços de emergência são acionados após colisão matinal em rodovia

Segundo o Football.London, o acidente ocorreu por volta das 9h30, no horário local, de quinta-feira, no quilômetro 16 da rodovia AP-9, na região de Piadela, no noroeste da Espanha. Ao volante de uma Ferrari F12 N-Largo azul-turquesa, Aubameyang bateu em um BMW X1, que capotou e precisou ser rebocado.

Agentes da Guarda Civil, bombeiros e paramédicos foram ao local, mas ninguém sofreu ferimentos graves, e todos os ocupantes saíram em segurança dos dois veículos. Apesar da colisão, o atacante seguiu em seu próprio carro até o complexo Cidade Deportiva de Abegondo, do Deportivo, e treinou conforme o previsto.

Aubameyang minimiza susto após sair ileso

Ao comentar o incidente depois do treino, o jogador da seleção do Gabão afirmou que a batida não passou de um breve susto.

“Foi só um pequeno susto”, disse Aubameyang. “Essas coisas acontecem na vida. O mais importante é que a outra pessoa envolvida no acidente está bem, e eu também.”

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Veterano atacante ainda quer ajudar o Deportivo a se reerguer

Aubameyang chegou ao Deportivo, recém-promovido, em julho, com um contrato de dois anos válido até 2028, após passagens pelo Chelsea, duas pelo Olympique de Marselha e pelo Al-Qadsiah, da Liga Saudita. Em entrevista ao Mirror em agosto, ele explicou por que recusou outras propostas para liderar a recuperação do clube.

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“A paixão ainda está aqui, sem dúvida. Caso contrário, eu escolheria outro desafio”, afirmou. “Recebi algumas propostas, mas a paixão ainda está aqui, ainda quero me desafiar e acho que este é um desafio especial: tentar levar o clube de volta ao seu melhor momento.

“No ano que vem, fará 20 anos desde que comecei minha carreira como profissional e, para falar a verdade, estou me sentindo muito bem. Ainda posso contribuir muito para o futebol e continuo com a mesma paixão. Acho que isso nunca vai mudar.

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“Enquanto meu corpo disser que posso continuar, vou continuar. Obviamente, se um dia eu sentir que não consigo dar o meu melhor para jogar no mais alto nível, talvez diga que é hora de parar. Mas, por enquanto, tenho certeza de que ainda tenho alguns anos pela frente. Foi por isso que aceitei o desafio aqui, porque sei que posso realmente ajudar, ainda posso fazer gols, dar assistências e ser decisivo em campo.”

Reencontro com o Barcelona está marcado para domingo

Por ter saído ileso do acidente de quinta-feira, Aubameyang segue à disposição para enfrentar o Barcelona, seu ex-clube, no domingo. O atacante deixou o Arsenal rumo ao Barcelona em 2022, depois de marcar 92 gols em 163 partidas desde sua transferência em 2018, que na época foi a mais cara da história do clube inglês. Agora, ele quer mostrar que ainda pode render diante de um adversário conhecido.