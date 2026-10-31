Ex-astro do Tottenham, Lucas Moura admite que pensou em se aposentar no vestiário após romper o tendão de Aquiles no São Paulo

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O ex-atacante do Tottenham Hotspur Lucas Moura revelou que pensou em se aposentar imediatamente após sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles direito no São Paulo, neste ano. O brasileiro de 34 anos temeu pelo futuro da carreira no vestiário durante o empate por 2 a 2 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, em maio.

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Lesão grave desperta temor de aposentadoria

Moura confessou que pensou em deixar o futebol profissional assim que os médicos do clube diagnosticaram uma ruptura completa do tendão de Aquiles direito, em 3 de maio. A lesão ocorreu pouco mais de meia hora após seu tão aguardado retorno, depois de passar quase dois meses afastado por ter fraturado duas costelas contra o Atlético Mineiro, em 18 de março. A perspectiva de enfrentar outra longa reabilitação fez o veterano questionar seu futuro no futebol.

Incerteza contratual agravou o choque inicial

O ex-atacante da Premier League, que marcou 39 gols em 221 partidas em todas as competições durante uma passagem de cinco anos pelo Tottenham, entre janeiro de 2018 e junho de 2023, ficou particularmente abalado porque seu contrato atual com o Tricolor termina no fim do ano. Como a recuperação de uma ruptura tão grave costuma levar perto de 12 meses, o atacante temeu ficar sem clube enquanto ainda estivesse em tratamento.

Em entrevista ao GE, Moura relembrou: “No calor do momento, quando cheguei ao vestiário, confesso que isso passou pela minha cabeça. Porque, assim que houve a confirmação ali, o que normalmente se ouve sobre uma lesão no tendão de Aquiles é que leva de dez meses a um ano para voltar. Pensei: ‘Meu contrato termina em dezembro. Onde vou estar? Vou ficar sem clube?’ Essa dúvida aparece.”

Palavras da esposa motivaram a recuperação

No dia seguinte à partida contra o Bahia, em 4 de maio, o meia passou por uma cirurgia bem-sucedida conduzida pelo Dr. Moises Cohen no Hospital Israelita Albert Einstein. Os médicos informaram que ele ficaria afastado por pelo menos seis meses. Com dificuldade para assimilar o período longe dos gramados, o atacante atribuiu à esposa a mudança de perspectiva que o motivou a se dedicar à reabilitação.

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Ao recordar as palavras de incentivo dela após a operação, Moura acrescentou: “‘Amor, imagina quantas pessoas entram em um hospital sem saber se vão sair amanhã. Você tem uma lesão da qual, em seis meses, estará recuperado.’ Aquilo me fez cair na real. Vamos sair dessa mais fortes. Foi isso que mudou minha perspectiva. Vamos trabalhar, vamos fazer tudo o que preciso fazer.”

Recuperação rápida antecede clássico

Contrariando as previsões médicas iniciais, Moura voltou em pouco mais de cinco meses, na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória pelo campeonato, em 10 de outubro, e já marcou um gol em quatro partidas desde então. O jogador de 34 anos agora tentará manter o ritmo quando o São Paulo receber o rival Corinthians em 4 de novembro, antes dos confrontos contra Fluminense e Botafogo. Boas atuações na reta final podem ser decisivas, já que seu contrato termina em dezembro.