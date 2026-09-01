Rafa Alkorta, ex-zagueiro do Real Madrid, considera que o Barcelona comandado por Hansi Flick apresenta um estilo tático diferenciado que o time merengue não consegue reproduzir, elogiando a forte pressão que a equipe catalã impõe aos seus adversários desde o início da temporada.

Barcelona e Real Madrid dividem a liderança do Campeonato Espanhol depois de cada um conquistar 3 vitórias nas rodadas iniciais, mas o time catalão leva vantagem por dois gols no número de gols marcados, após chegar a 12 gols, em um forte começo ofensivo das duas equipes.

Alkorta disse, durante sua participação no programa de rádio "El Larguero", da rede "Cadena SER": "Quem achou que qualquer time é capaz de fazer o que o Barcelona faz que esqueça isso. Nunca veremos o Real Madrid praticar o estilo de pressão que o Barcelona pratica".

O ex-zagueiro do Real Madrid explicou que o estilo de pressão do Barcelona representa uma das principais diferenças entre as duas equipes, considerando que o que os jogadores de Flick apresentam exige um sistema coletivo e um comprometimento tático difícil de reproduzir.

Por outro lado, Alkorta apontou que o Real Madrid não precisa necessariamente depender do mesmo estilo para alcançar o sucesso, citando os títulos que o time conquistou nos últimos anos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa, apesar de não recorrer a esse tipo de pressão da mesma forma.

E acrescentou: "É verdade que eles não precisavam disso, pois venceram a Liga dos Campeões da Europa e outros títulos sem isso, mas acredito que há um sistema e um comprometimento diferentes no Real Madrid".

Alkorta considera que a gestão do esforço físico será um fator importante para o Real Madrid, especialmente porque o time conta com um grupo de estrelas que disputam uma temporada carregada de jogos, alertando que a dependência excessiva de alguns elementos pode levar a uma queda em seu preparo na segunda metade da temporada.

Ele fez referência a Jude Bellingham e seus companheiros, considerando que manter seus níveis atuais até o mês de março será um desafio, caso suas participações e energia não sejam geridas de forma adequada.