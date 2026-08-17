Santi Cañizares, ex-goleiro da seleção da Espanha e do Real Madrid, criticou a decisão do Barcelona de vender seu atacante Ferran Torres ao Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros, considerando que o clube catalão escolheu o momento errado para se desfazer do jogador, depois de ele ter superado as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira e alcançado uma fase de maturidade e estabilidade.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Sport", Cañizares renovou sua objeção à saída de Torres, afirmando que o Barcelona tinha feito uma boa contratação no início, mas cometeu um erro ao vendê-lo justamente no momento em que o jogador começava a apresentar seu melhor nível e a provar sua capacidade de fazer a diferença.

O Barcelona viveu um período de transferências agitado, no qual fechou vários negócios, entre eles a contratação de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Biesio, ao mesmo tempo em que mantinha suas movimentações para concretizar as contratações de Rodri e João Cancelo, além de buscar um centroavante de origem, tendo o argentino Julián Álvarez no topo de suas prioridades.

Por outro lado, o elenco da equipe passou por várias mudanças, após as saídas de Ansu Fati, Yan Vergili e Iñaki Peña, enquanto Ronald Araújo e Marc-André ter Stegen saíram por empréstimo, mas a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain continuou sendo o negócio mais controverso na visão de Cañizares.

O goleiro espanhol relembrou os difíceis começos de Torres, apontando que sua transferência do Valencia para o futebol inglês o colocou diante de grandes desafios, especialmente com a dificuldade de adaptação dentro de uma equipe forte, o que afetou suas participações e sua autoconfiança.

Cañizares disse que o Barcelona tomou uma decisão correta ao apostar em Torres, mas considera que o clube escolheu o momento errado para encerrar a experiência, acrescentando: "O Barcelona o contratou com inteligência, e é difícil se adaptar ao Barcelona. Ele acaba se adaptando, acaba brilhando, passa pelo melhor momento de sua carreira, marca um gol na final, e agora chegou a hora de vendê-lo. O certo seria o contrário".

Cañizares não se convenceu de que o valor financeiro do negócio, de 50 milhões de euros, representa uma justificativa suficiente para abrir mão do jogador, questionando a capacidade do Barcelona de encontrar no mercado um atacante garantido pelo mesmo valor.

E acrescentou: "Não o deixe sair de graça, mas 50 milhões de euros não são um presente. É um atacante que marca gols, vá ao mercado e veja o que você consegue com essa quantia".

O ex-goleiro afirmou que sua posição sobre a saída de Torres não é de agora, apontando que criticou o negócio durante todo o verão, e disse: "Eu repeti isso durante todo o verão, e não consigo entender".