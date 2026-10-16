O espanhol Ander Herrera, jogador do Real Zaragoza, disse que Lionel Messi é um jogador que não se repetirá e que nunca viu nada parecido com ele em toda a sua carreira, considerando também que Neymar representa a magia do futebol e que Kylian Mbappé é um "super-herói".

As declarações de Herrera, de 37 anos, foram feitas durante uma longa entrevista com o ex-astro inglês Rio Ferdinand, na qual repassou sua fase atual no Zaragoza e sua longa trajetória, em que atuou por Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain e Boca Juniors.

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Herrera disse sobre Messi, nas declarações publicadas pelo jornal espanhol "Marca": "É algo que não veremos outra vez".

Herrera foi companheiro de Messi no Paris Saint-Germain, ao lado de outras estrelas. E quando Ferdinand mencionou três nomes do clube francês, Messi, Neymar e Mbappé, Herrera acrescentou um quarto nome: "Ángel Di María". Ainda assim, o meio-campista basco afirmou que nunca viu nada parecido com Messi.

"Loucura"

Herrera explicou que a grandeza do astro argentino não estava apenas nos jogos, mas em sua capacidade de apresentar seu melhor nível todos os dias da semana, e disse: "Quantas vezes ele perdeu a bola nos treinos? Zero. Era uma loucura. Leo, todos os dias!".

Herrera falou sobre a importância de o jogador compreender seu papel dentro do time, saber quem é a estrela e como ajudá-la em benefício da equipe.

E disse: "As estrelas são estrelas. Acho que tive a empatia necessária para jogar com eles. Você tem que saber como lhes dar espaço, porque, se eu fizer o meu trabalho, eles vão me deixar melhor. Messi e Neymar querem que você lhes dê a bola e que esteja ali caso precisem devolvê-la para você".

Sobre a dificuldade de administrar um vestiário com jogadores desse tamanho, disse: "É difícil, mas não é impossível. Ancelotti fez isso no Real Madrid com Cristiano, com Bale, com Benzema, com Sergio Ramos...".

E apontou que Luis Enrique se livrou das estrelas, porque elas poderiam representar um problema para ele, acrescentando: "E veja o que ele conquistou com o Paris Saint-Germain".



