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O ex-defensor do Manchester United Clayton Blackmore teve de pedir desculpas publicamente após provocar uma onda de críticas nas redes sociais com comentários sobre Mason Greenwood. Blackmore, de 62 anos, havia pedido que o atacante voltasse a Old Trafford após sua atuação impressionante na Champions League.

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Polêmica após atuação decisiva na Champions League

A situação começou pouco depois de o Fenerbahce conquistar uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League, na noite de quarta-feira. Greenwood, agora com 25 anos, teve papel central no triunfo da equipe turca ao marcar o gol de empate no primeiro tempo contra o histórico rival do Manchester United. A atuação levou Blackmore a comemorar o resultado nas redes sociais, mas suas palavras rapidamente provocaram fortes críticas de torcedores do United e da comunidade do futebol em geral.

Em sua conta oficial no X, o ex-jogador da seleção do País de Gales escreveu: “Parabéns, Mason Greenwood, por vencer o Liverpool. Volte para nós, por favor.” A publicação imediatamente desencadeou uma enxurrada de comentários críticos, que lembraram ao ex-defensor as circunstâncias da saída do atacante do futebol inglês. A reação foi tão rápida e intensa que Blackmore se viu obrigado a se manifestar apenas duas horas depois, afirmando que havia entendido de forma equivocada a situação jurídica atual do jogador revelado pelas categorias de base do Manchester United.

Blackmore volta atrás após repercussão nas redes sociais

A publicação provocou uma onda de condenação entre os torcedores, levando Blackmore a divulgar um esclarecimento formal poucas horas depois. Em sua conta pessoal, Blackmore pediu desculpas a todos que havia ofendido com seus comentários e afirmou que acreditava que o jogador havia sido totalmente inocentado das acusações anteriores.

“Desculpem se ofendi alguém, mas ouvi dizer que ele havia sido inocentado de qualquer irregularidade. Peço desculpas a todos que ofendi com meus comentários. Como eu disse, pensei que ele havia sido inocentado de tudo, e ele teve um bebê com a namorada. Peço muitas desculpas”, escreveu no X.

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A conturbada saída de Greenwood de Old Trafford

A saída de Greenwood do Manchester United continua sendo um dos episódios mais controversos da história recente do clube. Antes considerado a maior joia das categorias de base de Carrington, o atacante teve sua trajetória no clube interrompida em 2022, após ser preso sob suspeita de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão. Embora o Crown Prosecution Service tenha retirado todas as acusações no início de 2023, o United realizou uma longa investigação interna e, diante da forte pressão dos torcedores, acabou concluindo que o melhor para ambas as partes seria que ele continuasse a carreira em outro lugar.

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Uma vida mais discreta em Istambul

Getty Images

Desde sua saída definitiva do noroeste da Inglaterra, Greenwood tenta reconstruir sua reputação longe da intensa atenção da imprensa inglesa. Depois de uma passagem produtiva por empréstimo pelo Getafe, em La Liga, ele se transferiu para o Marseille antes de se juntar ao Fenerbahce por cerca de 33 milhões de libras neste verão. Sua vida em Istambul tem sido relativamente tranquila, já que ele tem evitado, em grande parte, os holofotes que costumam acompanhar as contratações de estrelas. O atacante mora atualmente no distrito de Sarıyer, uma região popular entre jogadores estrangeiros, onde, segundo informações, é vizinho do ex-meio-campista do Chelsea N'Golo Kante e do ex-jogador do Real Madrid Marco Asensio.