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Mohamed Saeed
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Ex-astro do Manchester United, Clayton Blackmore pede desculpas por publicação em que diz a Mason Greenwood para “voltar para casa” após vitória do Fenerbahçe sobre o Liverpool

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O ex-defensor do Manchester United Clayton Blackmore teve de pedir desculpas publicamente após provocar uma onda de críticas nas redes sociais com comentários sobre Mason Greenwood. Blackmore, de 62 anos, havia pedido que o atacante voltasse a Old Trafford após sua atuação impressionante na Champions League.

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Polêmica após atuação decisiva na Champions League

A situação começou pouco depois de o Fenerbahce conquistar uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League, na noite de quarta-feira. Greenwood, agora com 25 anos, teve papel central no triunfo da equipe turca ao marcar o gol de empate no primeiro tempo contra o histórico rival do Manchester United. A atuação levou Blackmore a comemorar o resultado nas redes sociais, mas suas palavras rapidamente provocaram fortes críticas de torcedores do United e da comunidade do futebol em geral.

Em sua conta oficial no X, o ex-jogador da seleção do País de Gales escreveu: “Parabéns, Mason Greenwood, por vencer o Liverpool. Volte para nós, por favor.” A publicação imediatamente desencadeou uma enxurrada de comentários críticos, que lembraram ao ex-defensor as circunstâncias da saída do atacante do futebol inglês. A reação foi tão rápida e intensa que Blackmore se viu obrigado a se manifestar apenas duas horas depois, afirmando que havia entendido de forma equivocada a situação jurídica atual do jogador revelado pelas categorias de base do Manchester United.

Blackmore volta atrás após repercussão nas redes sociais

A publicação provocou uma onda de condenação entre os torcedores, levando Blackmore a divulgar um esclarecimento formal poucas horas depois. Em sua conta pessoal, Blackmore pediu desculpas a todos que havia ofendido com seus comentários e afirmou que acreditava que o jogador havia sido totalmente inocentado das acusações anteriores.

“Desculpem se ofendi alguém, mas ouvi dizer que ele havia sido inocentado de qualquer irregularidade. Peço desculpas a todos que ofendi com meus comentários. Como eu disse, pensei que ele havia sido inocentado de tudo, e ele teve um bebê com a namorada. Peço muitas desculpas”, escreveu no X.

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A conturbada saída de Greenwood de Old Trafford

A saída de Greenwood do Manchester United continua sendo um dos episódios mais controversos da história recente do clube. Antes considerado a maior joia das categorias de base de Carrington, o atacante teve sua trajetória no clube interrompida em 2022, após ser preso sob suspeita de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão. Embora o Crown Prosecution Service tenha retirado todas as acusações no início de 2023, o United realizou uma longa investigação interna e, diante da forte pressão dos torcedores, acabou concluindo que o melhor para ambas as partes seria que ele continuasse a carreira em outro lugar.

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Uma vida mais discreta em Istambul

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Desde sua saída definitiva do noroeste da Inglaterra, Greenwood tenta reconstruir sua reputação longe da intensa atenção da imprensa inglesa. Depois de uma passagem produtiva por empréstimo pelo Getafe, em La Liga, ele se transferiu para o Marseille antes de se juntar ao Fenerbahce por cerca de 33 milhões de libras neste verão. Sua vida em Istambul tem sido relativamente tranquila, já que ele tem evitado, em grande parte, os holofotes que costumam acompanhar as contratações de estrelas. O atacante mora atualmente no distrito de Sarıyer, uma região popular entre jogadores estrangeiros, onde, segundo informações, é vizinho do ex-meio-campista do Chelsea N'Golo Kante e do ex-jogador do Real Madrid Marco Asensio.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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