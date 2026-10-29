Ex-astro do Manchester United, Ander Herrera exalta o Boca Juniors como “o maior movimento de torcedores do mundo” e aponta o Superclássico como “a melhor atmosfera do futebol” de sua carreira

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Ex-meio-campista do Manchester United e do Paris Saint-Germain, Ander Herrera relembrou sua passagem inesquecível pelo futebol argentino com elogios à devoção da torcida do Boca Juniors. Agora de volta a seu país natal para defender o Real Zaragoza, clube de sua infância, o veterano espanhol afirma que nada na Europa se comparou à vida em Buenos Aires.

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Veterano espanhol relembra passagem pela Argentina

Em participação no Mario's Journey, o ex-jogador da seleção espanhola explicou que a ligação entre a torcida do Boca e a famosa camisa do clube superou tudo o que havia presenciado ao longo de sua vitoriosa carreira. Mesmo depois de viver noites intensas no futebol europeu, na Inglaterra e na França, o meia se impressionou com a emoção diária em torno da Bombonera. Ao resumir o alcance global do clube, declarou: "O Boca é o maior movimento de torcedores do mundo."

Torcedores tratam o clube como religião

Fora dos dias de jogo, o meia ficou impressionado com a presença do clube de Buenos Aires no cotidiano dos moradores, que se reuniam com frequência em frente a hotéis e centros de treinamento apenas para ver os jogadores de perto.

Ao descrever as cenas emocionantes que presenciou em viagens da equipe e nos arredores do centro de treinamento, Herrera disse: "Para os torcedores do Boca, o Boca vem antes da família. As pessoas choravam. Elas iam nos ver no centro de treinamento quando saíamos de carro. O Boca é uma loucura. É uma religião. Mas é por isso que o Boca é o que é. O Boca é o maior movimento popular do mundo. É isso."

Vitória sobre o River Plate foi o ponto alto

Ao ser perguntado sobre o ponto alto de sua passagem pela América do Sul, o espanhol destacou a memorável vitória em casa por 2 a 0 sobre o grande rival River Plate, no Superclássico.

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Ao descrever a sensação de sair do túnel e entrar no caldeirão pulsante da Bombonera, Herrera acrescentou: "A melhor atmosfera que já vivi no futebol foi no Boca x River, que vencemos por 2 a 0. Você sobe as escadas e vê 55.000 pessoas enlouquecidas. É algo único. É o maior clube da América do Sul. Não nasci torcedor do Boca, mas serei torcedor do Boca pelo resto da vida."

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Clube de infância marca capítulo final

Depois de realizar o sonho de viver a intensidade do futebol argentino, Herrera agora está concentrado em disputar a reta final de sua carreira de jogador de volta à Espanha, no Zaragoza. Embora atue em seu país natal, o meia pretende acompanhar de perto, mesmo à distância, os resultados na Bombonera como torcedor dedicado. Seus elogios reforçam ainda mais a reputação do Superclássico como um dos maiores espetáculos do esporte.