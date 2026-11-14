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O zagueiro brasileiro João Victor, ex-jogador do Benfica e atualmente defendendo as cores do CSKA Moscou, da Rússia, provocou grande repercussão após comentar a derrota da seleção de Portugal para a Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na partida que foi disputada na cidade de Braga.

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O jogador enviou uma mensagem por meio de sua conta no “Instagram” em defesa de Cristiano Ronaldo, após a derrota sofrida na primeira aparição da seleção portuguesa na era pós seu antigo capitão.

O posicionamento de João Victor veio após a partida que Portugal disputou sem Ronaldo, que terminou com a queda diante da seleção dinamarquesa por um placar pesado, registrando a primeira derrota do técnico Jorge Jesus desde que assumiu o comando da seleção.

O comentário do zagueiro brasileiro não se limitou ao resultado, mas relacionou o ocorrido à forma como o astro português foi tratado, considerando que sua ausência e a falta de respeito ao seu status merecem atenção.

O jogador do CSKA Moscou publicou uma imagem do resultado da partida em sua conta no “Instagram”, que mostrava a vantagem da Dinamarca por 4 gols a 0 aos 75 minutos, e a acompanhou de uma frase que trazia uma crítica evidente ao que considerou uma falta de reconhecimento em relação a Ronaldo.

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João Victor escreveu: “É isso que acontece quando você não respeita o seu ídolo”, em uma mensagem na qual não citou nomes específicos, mas que refletiu com clareza a ligação que ele fez entre a derrota e a forma como a seleção tratou seu antigo capitão.

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O significado da frase foi além de um simples comentário sobre o resultado de uma única partida, pois reabriu o debate sobre o status de Ronaldo dentro da seleção portuguesa, após o fim de sua trajetória com a equipe, e sobre o valor que ele representa na história do futebol português. Além disso, o momento da publicação da mensagem, com a ampliação da diferença e o resultado chegando a 4 gols, lhe conferiu uma ligação direta com os acontecimentos do jogo, que terminou com a derrota de Portugal por 1 a 4.

A derrota foi dolorosa para a seleção portuguesa, especialmente por ter ocorrido em Braga e diante de sua torcida, além de ser a primeira derrota de Jorge Jesus desde que assumiu o cargo.

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Apesar da dureza da derrota, a seleção portuguesa já havia garantido a classificação para a fase eliminatória da Liga das Nações da Europa, o que significa que a derrota não a impediu de prosseguir em sua trajetória na competição.

A equipe ainda precisa de apenas um ponto em sua próxima partida contra o País de Gales para garantir a liderança de seu grupo e encerrar a fase na primeira colocação.