Arda Turan, técnico do ucraniano Shakhtar Donetsk, gerou polêmica com uma declaração chamativa sobre seu estilo apaixonado à beira do campo, ao evocar o trio de meio-campo que passou pelo Real Madrid, Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro, quando foi questionado sobre o motivo de sua contínua agitação durante as partidas.

Em declarações à imprensa após o empate de sua equipe com o holandês PSV (1 a 1), na última quinta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o ex-jogador de Barcelona e Atlético de Madrid falou sobre sua forma de administrar os jogos, antes de surpreender a todos com uma resposta em que citou o trio dos merengues, rival tradicional dos blaugranas e dos rojiblancos.

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Turan afirmou: "Se eu tivesse Kroos, Modric e Casemiro, ficaria sentado durante os noventa minutos", numa indicação de que, nesse caso, não precisaria dar instruções aos seus jogadores continuamente.

Durante a partida, Turan se irritou com uma das decisões do árbitro turco Halil Umut Meler, aos 85 minutos, o que lhe rendeu um cartão amarelo, antes de admitir, após o apito final, que sua reação havia sido inadequada.

O treinador turco declarou: "A culpa é minha. Halil conduziu uma partida muito boa hoje. E sua equipe foi extremamente cortês. Conduziram um jogo digno da Liga dos Campeões. Às vezes erramos levados pela emoção. Isso acontece, não há problema".

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