O francês Emmanuel Petit, ex-astro do Arsenal, acredita que a equipe do técnico Mikel Arteta escapou por um triz após fracassar na contratação do brasileiro Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, neste verão.

O Arsenal conquistou o título da Premier League pela primeira vez desde 2004, em maio passado, mas Arteta não perdeu tempo em aprimorar seu elenco.

Bruno Guimarães, Ezri Konsa e Christos Tzolis deixaram sua marca de imediato, mas o Arsenal fracassou na contratação de um novo atacante de alto nível, e Arteta havia sinalizado a necessidade de um novo atacante após uma primeira temporada difícil de Viktor Gyökeres.

O nome do atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, foi associado ao Arsenal durante toda a janela de transferências, embora sua hesitação em se transferir para o Emirates Stadium tenha, no fim, inviabilizado qualquer chance de fechar o negócio.

Mas a contratação do craque do Real Madrid, Vinícius Júnior, esteve fortemente em pauta durante um determinado momento da janela de transferências, quando o Arsenal se sentiu o mais próximo de contratar o jogador brasileiro, cujas negociações para a renovação do contrato haviam chegado a um beco sem saída.

O Arsenal estava otimista quanto a fechar o negócio, antes de Vinícius finalmente assinar um novo contrato para permanecer no Bernabéu.

No entanto, em vez de considerar isso algo negativo, Petit, que conquistou a dobradinha com o Arsenal na temporada 97/98, acredita que Arteta talvez tivesse dificuldade em lidar com a personalidade de um jogador como Vinícius.

Petit disse em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "Mirror": "Acredito que Vinícius Júnior é um jogador extremamente talentoso, mas, do ponto de vista da mentalidade, não tenho certeza de que ele se encaixe no Arsenal. Essa é apenas a minha opinião".

E acrescentou: "Vejo muitos jogadores humildes no Arsenal, então, se você de repente trouxer alguém completamente diferente, isso pode ser um problema, especialmente com o estilo de gestão de Arteta".

E prosseguiu: "Vejam o que aconteceu entre Vinícius Júnior e José Mourinho na partida entre Real Betis e Real Madrid. Aquilo me lembrou o que aconteceu com Xabi Alonso na temporada passada, quando ele se recusou a cumprimentá-lo".

E completou o astro francês, campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França: "Vinícius Júnior sofre críticas ferozes da torcida, da imprensa e das redes sociais, mas, nesses momentos, ele envia a mensagem errada. Acredito que o Arsenal talvez tenha escapado de um verdadeiro desastre ao considerar aquele momento".

E continuou: "Eu adoraria ver um jogador com o talento de Vinícius Júnior jogando pelo Arsenal, mas, com a mentalidade e o ego dele, acredito que isso teria criado uma situação extremamente difícil de administrar".

Mas não contratar Álvarez foi um duro golpe, segundo Petit, que acredita que o jogador argentino teria se integrado com facilidade.

Petit destacou: "Julián Álvarez é o atacante de que o Arsenal precisa. Por quê? Porque ele conhece bem a Premier League. É um jogador extremamente talentoso, com uma movimentação excelente e habilidades técnicas apuradas, e se encaixaria perfeitamente no atual estilo de jogo do Arsenal graças à sua forma de jogar de primeira. Eu realmente o admiro como jogador".

E concluiu suas declarações: "Mas é evidente que ele quer o Barcelona, e, se ele não deixou o Atlético de Madrid na janela de transferências de verão, você realmente acha que vai deixar esse clube na janela de transferências de inverno? Não tenho certeza disso".

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