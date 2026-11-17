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Ex-jogador do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Layvin Kurzawa anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional após uma última passagem pelo Persib Bandung. O experiente defensor publicou uma mensagem emocionada de despedida nas redes sociais para expressar sua profunda gratidão após uma carreira movimentada na Europa e na Ásia.

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O fim da carreira profissional

Kurzawa se aposentou oficialmente do futebol profissional. O lateral-esquerdo confirmou a decisão definitiva em um comunicado emocionado publicado em sua conta pessoal no Instagram.

Kurzawa encerra uma trajetória marcante, na qual defendeu vários clubes de destaque na Europa antes de viver um último capítulo na Ásia. Ele aproveitou a publicação para expressar profunda gratidão a todos que ajudaram a moldar sua vida profissional.

Uma página magnífica chega ao fim

O defensor relembrou sua trajetória no futebol com evidente orgulho pelo que conquistou. Ele admitiu abertamente que havia chegado a hora de deixar os gramados.

"Um dia, foi preciso começar. Hoje, é preciso saber terminar", escreveu Kurzawa a seus seguidores. "Depois de tantos anos, paixão, sacrifícios, sonhos e emoções, chegou o momento de virar uma página magnífica da minha vida.

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"O futebol me ensinou tudo, me fez viver de tudo e me deu tanto. Muito mais do que uma carreira, uma vida inteira de paixão."

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Gratidão aos antigos clubes e à seleção

Ao longo de sua extensa carreira, Kurzawa defendeu Monaco, Paris Saint-Germain, Fulham, Boavista e, por fim, o clube indonésio Persib. Ele agradeceu de coração a todos os clubes pelos quais passou, além de companheiros de equipe, treinadores e torcedores fiéis.

O lateral também conquistou reconhecimento internacional durante sua carreira profissional. Ele fez uma menção especial ao período em que representou a seleção francesa no cenário mundial.

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"Do AS Monaco ao PSG, do Fulham ao Boavista e, por fim, ao Persib: obrigado a todos esses clubes que ajudaram a escrever minha história e me proporcionaram experiências inesquecíveis", afirmou. "Obrigado aos meus companheiros de equipe, presidentes dos clubes, treinadores, integrantes das comissões técnicas e dirigentes, assim como a todos que conheci ao longo dessa trajetória maravilhosa.

"Um pensamento especial vai para a seleção francesa. Representar meu país sempre será motivo de imenso orgulho."

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A preparação para um novo capítulo

Embora seus dias como jogador de futebol profissional tenham chegado oficialmente ao fim, Kurzawa afirma que não vai se afastar completamente do esporte.

Agora, ele espera abraçar esses novos projetos ao lado da família e das pessoas que ama.