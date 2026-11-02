Ex-astro da Premier League Sebastien Bassong é multado por não pagar passagem de 7 libras no metrô de Londres com passe vencido

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O ex-zagueiro da Premier League Sebastien Bassong foi condenado a pagar centenas de libras em multas e custas após ser flagrado viajando sem pagar a tarifa devida no metrô de Londres. O ex-jogador da seleção de Camarões foi abordado na estação St Paul’s depois de sair do norte de Londres usando um passe que não lhe pertencia.

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Detalhes da tentativa de viajar sem pagar na estação St Paul's

Bassong, que teve uma carreira de sucesso na primeira divisão inglesa por clubes como Tottenham Hotspur e Newcastle United, enfrentou problemas com a Justiça por uma infração de transporte de menor gravidade. O ex-jogador de 40 anos foi flagrado tentando evitar o pagamento de uma tarifa de £ 7 ao viajar pela rede do metrô de Londres. Documentos judiciais revelaram que o incidente ocorreu em maio, quando um funcionário da Transport for London observou o ex-zagueiro na estação St Paul's. O funcionário viu o ex-jogador passar pela catraca logo atrás de um acompanhante para não pagar pela viagem iniciada em Arnos Grove.

A situação se agravou quando Bassong foi solicitado a apresentar um bilhete válido para a viagem. Em vez de um Oystercard comum ou de um meio de pagamento por aproximação, ele apresentou um passe destinado a uma pessoa indicada por um funcionário. A agente de fiscalização tarifária Adebukola Anifowose prestou depoimento ao tribunal e relatou ter visto o francês «fingir que aproximava um Oystercard guardado em uma carteira branca antes de passar pela catraca larga logo atrás de outro homem».

Segundo o Daily Mail, consultas ao sistema da TfL confirmaram rapidamente que o passe não estava registrado em nome de Bassong e não era usado de forma legítima desde outubro de 2025.

Dificuldades pessoais e consequências legais

Investigações adicionais sobre a origem do passe revelaram que ele pertencia à ex-namorada do homem que acompanhava Bassong naquele momento. Segundo relatos, o amigo disse aos funcionários que tentava ajudar o ex-jogador da Premier League a atravessar um período difícil.

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O tribunal foi informado de que Bassong «enfrentava dificuldades financeiras e pessoais devido a um divórcio e ao desemprego», o que levou à decisão de usar o passe de transporte de forma irregular. Apesar da explicação sobre suas circunstâncias pessoais, o processo judicial prosseguiu depois que Bassong não respondeu à notificação inicial da acusação enviada à sua residência no norte de Londres.

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O caso acabou sendo julgado no Tribunal de Magistrados de Wimbledon em 30 de outubro, pelo Procedimento de Juiz Único, que permite decidir processos a portas fechadas, sem uma audiência pública completa. Bassong não apresentou uma resposta formal à acusação de usar a rede ferroviária sem um bilhete válido. O magistrado Graham Burbage considerou o ex-jogador culpado e impôs uma série de penalidades financeiras.

Uma carreira de destaque nos gramados

O episódio contrasta fortemente com os melhores momentos da carreira profissional de Bassong, que já foi um dos zagueiros mais cobiçados da Premier League. Em 2009, após se destacar no Newcastle United, transferiu-se para o Tottenham Hotspur em uma negociação de £ 8 milhões que ganhou grande repercussão. Durante sua passagem por White Hart Lane, marcou um gol em sua estreia contra o Liverpool e participou das campanhas do clube na Champions League da UEFA. Também teve bastante sucesso no Norwich City, onde foi eleito o Jogador da Temporada do clube em 2013, reconhecimento que destacou sua importância para as equipes que defendeu no auge da carreira.

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Desde que se aposentou do futebol profissional, Bassong passou a atuar como palestrante motivacional e treinador e dirige seu próprio negócio, voltado a ajudar outras pessoas a alcançar seu potencial. No entanto, esse episódio judicial recente evidencia os desafios que enfrentou depois de encerrar a carreira como jogador. Com 15 partidas pela seleção de Camarões e uma vasta experiência na liga mais assistida do mundo, Bassong continua sendo um nome conhecido por muitos torcedores de futebol.