Ex-Arsenal é zombado por jornal inglês e rebate: "que tipo de jornalismo é esse?"

O portal não só chamou Denis Suárez de 'flop', mas afirmou que ladrões não roubaram nada da casa do atleta por 'não ter nada valioso lá'

Os tabloides ingleses nunca foram dos mais "limpos", jornalisticamente falando. E é disso que Denis Suárez, ex-jogador do , reclamou em seu Twitter.

Recentemente, o atleta, com passagens pelo , Arsenal e hoje no , teve sua casa invadida. O problema é que a manchete do portal no Twitter não foi das mais "amistosas". Confira:

What kind of journalism are you? regrettable. Show a little respect @MailSport https://t.co/gU2Ie0ryxN — Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 4, 2020

A manchete do Daily Mail, traduzida, afirma que "A casa de Denis Suarez, que fracassou no Arsenal, foi roubada... mas os ladrões não levaram porque não tinha nada valioso lá!"

Depois de decepcionar no Barça, Suárez foi emprestado ao Arsenal. Lá, só jogou seis jogos, sem balançar as redes em nenhuma coisa. Mesmo assim, isso não justifica, obviamente, o post visceral que o jornal realizou.