Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-meio-campista de Arsenal e Borussia Dortmund Tomas Rosicky acertou sua saída do cargo de diretor esportivo do Sparta Praga após a demissão do técnico Brian Priske na segunda-feira. O clube da primeira divisão tcheca promoveu as mudanças depois de cinco jogos sem vencer, sequência que o deixou 13 pontos atrás do líder Slavia Praga.

Publicidade

Sparta demite Priske após sequência ruim

O Sparta demitiu o técnico dinamarquês Priske na segunda-feira após não vencer nenhum dos últimos cinco jogos. Rosicky também deixa o clube em comum acordo. Priske havia levado o time a dois títulos consecutivos depois de chegar em 2022, antes de partir para o Feyenoord e retornar na temporada passada. No entanto, a queda de rendimento no campeonato nacional deixou o Sparta em quarto lugar, com 24 pontos, 13 atrás do rival da mesma cidade, Slavia.

Diretoria explica demissão do técnico dinamarquês

Os dirigentes esperavam que Priske conseguisse reverter a situação após voltar a Praga, mas a atuação ruim contra o Liberec esgotou a paciência da diretoria. Ao explicar a decisão em um comunicado oficial do clube, o vice-presidente do conselho executivo, Frantisek Cupr, disse: “Após a pausa de outubro para as seleções, a direção do clube deu a Brian a oportunidade de melhorar tanto os resultados quanto as atuações.

“No entanto, a prolongada sequência de resultados ruins do time foi agravada por uma atuação insatisfatória contra o Liberec, o que nos levou à decisão de dispensá-lo do cargo de técnico.”

Sivok substitui ídolo que deixa a diretoria

A saída de Rosicky encerra uma passagem de oito anos pela diretoria do clube onde começou sua carreira como jogador. Revelado nas categorias de base do Sparta, o ex-jogador da seleção tcheca se destacou por Dortmund e Arsenal antes de voltar ao clube da infância. O ex-zagueiro do Sparta Tomas Sivok deve assumir seu lugar.

Publicidade Publicidade

Apesar da saída de Rosicky do cargo atual, o clube quer mantê-lo envolvido. Cupr acrescentou: “Reconhecemos que perder completamente a experiência de Tomas seria um erro. Por isso, conversaremos com ele nas próximas semanas sobre uma possível função futura no clube.”

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Sparta terá desafio pela Liga Europa

O Sparta tem pouco tempo para se reorganizar antes de receber o AZ, da Holanda, na quinta-feira, 26 de novembro, pela quinta partida da fase de liga da Liga Europa. Em 22º lugar na classificação da competição, com apenas quatro pontos em quatro jogos, o time precisa urgentemente de uma vitória para recuperar as chances de avançar à fase eliminatória. Estabilizar os resultados sob uma nova liderança será essencial para salvar tanto a campanha continental quanto a temporada no campeonato nacional.