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Ex-alvo do Real Madrid: Barcelona dá o primeiro passo para fechar contratação na La Liga

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O empresário dele falou sobre a negociação

O Barcelona deu um passo oficial rumo a uma nova contratação vinda do Campeonato Espanhol para reforçar o elenco antes da nova temporada. 

A saída de Ronald Araújo para o Liverpool abriu a porta para que o Barcelona reavaliasse seus planos defensivos.

Com a partida do jogador para a Inglaterra, Deco, diretor esportivo do Barcelona, começou a estudar novas opções para reforçar a zaga, em meio a um equilíbrio difícil entre as necessidades defensivas da equipe e outras prioridades no mercado de transferências.

Por sua vez, André Cury, empresário de Natan, zagueiro do Real Betis, disse em entrevista ao site "Eram News": "É verdade que o Barcelona tem interesse em contratar Natan, mas ainda não recebemos nenhuma proposta oficial".

E completou: "O Barcelona não entrou em contato comigo, mas entrou em contato com a diretoria do Betis. Se ele receber uma proposta, acredito que conseguirá sair".

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Foi assim que Cury revelou o interesse do Barcelona no zagueiro do Real Betis, com o Blaugrana buscando um defensor para substituir Ronald Araújo, que já se juntou ao Liverpool.

Em contrapartida, o Betis precisa gerar liquidez financeira para alcançar o equilíbrio nas contas, o que pode ser feito com a venda de Natan, cujo contrato com a equipe vai até 2030.

Vale lembrar que o zagueiro brasileiro Natan já foi alvo do Real Madrid, mas a negociação não se concretizou.

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