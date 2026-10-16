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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Ex-Al Hilal: lenda do clube quebra o recorde histórico de Salem Al Dawsari na Roshn pelo Al Qadsiah

S. Al-Dawsari
Y. Al Shahrani
Al Hilal
Al Qadsiah x Abha
Al Qadsiah
Abha
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O recorde do "Tornado" é quebrado

Um ídolo do Al Hilal quebrou o recorde histórico de seu ex-companheiro Salem Al Dawsari, atual capitão do "Zaeem", na Saudi Pro League.

O Al Qadisiyah venceu o Abha por 2 a 1, na partida que os reuniu nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela nona rodada da Saudi Pro League.

A partida teve a participação do lateral-esquerdo Yasser Al Shahrani com o Al Qadisiyah, que entrou no lugar do marfinense Ali Diabaté, lesionado aos 27 minutos de jogo.

De acordo com o canal "Al Arabiya", com essa participação e a vitória, Yasser Al Shahrani passou a ser o jogador com o maior número de vitórias na história da Saudi Pro League na era do profissionalismo, com 213 partidas.

O jogador de 34 anos igualou o outro ídolo, Salem Al Dawsari, que também conseguiu 213 vitórias na história da Saudi Pro League.

Vale lembrar que Al Shahrani conquistou o maior número dessas vitórias com o Al Hilal, clube para o qual se transferiu em 2012, vindo do Al Qadisiyah, e no qual permaneceu por 13 anos, antes de retornar à equipe da região leste em 2025.

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