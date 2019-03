Evra volta a atacar PSG em redes sociais: "Tapete vermelho de crianças"

Após derrota dos parisienses na Champions League, lateral não perdoou equipe nas redes sociais

Como se não fosse suficiente a dor da derrota e eliminação em casa diante do na , o ainda precisa lidar com a zoação de Patrice Evra no Snapchat.

Em um vídeo curto, o lateral se mostra alegre com a virada dos Diabos Vermelhos na competição e fala que o clube da capital francesa foi vencido pelo "time D" da agremiação inglesa, lembrando dos desfalques de Pogba, Matic, Martial, Lingard, entre outros.

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... 😭 (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) March 18, 2019

"Nós jogamos com o time D! Nós dominamos vocês! Aquelas crianças que jogaram, são elas que limpam os meus sapatos. E você está aí, Paris, estendendo o tapete vermelho e tudo mais!", celebrou o lateral-esquerdo.

O United terá o como adversário pelas quartas de final da Champions, enquanto o PSG ainda briga por título na e na Copa da .