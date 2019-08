Evra: "Pogba não se sente amado no Manchester United"

Ex-jogador revela que dá conselhos ao amigo: "dinheiro não é tudo"

Paul Pogba precisa se sentir mais querido se quiser ter sucesso no . Essa é o opinião de seu amigo e ex-companheiro de equipe, Patrice Evra.

O meia continua sendo especulado em uma possível saída dos Red Devils com destino ao , apesar do técnico do time iglês, Ole Solskjaer, garantir que "não tem dúvidas" sobre a permanência de Pogba.

"Eu não sei o que o futuro de Paul reserva", disse Evra ao jornal The Daily Mail. "Eu sei que ele se sentiu realmente amado na . Ele não sente esse amor em Manchester", afirmou.

"Nós sempre esquecemos o que é um jogador. Um jogador está prestes a se apresentar em campo. Então mate-o quando ele não estiver jogando bem, mas se ele estiver jogando bem, concentre-se nisso. Quando você compra carros legais e uma casa grande, você cria ódio e inveja, então você tem que intensificar o seu jogo e ter certeza de que isso não irá afetá-lo", continuou, antes de revelar que dá conselhos ao amigo.

"É por isso que eu digo a Paul: faça o que quiser, mas se você perceber que isso afeta seu jogo, pare. Não tente ser como um guerreiro. Pare", disse.

"Para mim, o dinheiro nunca foi algo importante na minha vida. Mesmo na escola, quando eles te dão o dinheiro para o almoço, eu dei para a minha mãe imediatamente. Eu adoro compartilhar. O dinheiro ajuda você a fazer coisas, mas não faz você feliz. O dinheiro não vai curar você. O dinheiro não é tudo. Eu também estava feliz quando não tinha dinheiro. O dinheiro pode fazer você ficar louco também", finalizou.