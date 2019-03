Evra diz que PSG reclamou à Uefa após comemoração em vitória do Man United

Veterano francês lançou vídeo na última quarta em que festejava a eliminação dos franceses na Champions League

Patrice Evra está em mais uma polêmica. Com o passar dos anos, o veterano se tornou mais notório pelos vídeos que compartilha nas redes sociais do que pelo produzido em campo, e uma gravação recente teria criado problema com a Uefa.

O francês publicou na última quarta-feira vídeo em que comemorava de forma efusiva a vitória do Manchester United sobre o Paris St. Germain ao lado do suspenso Paul Pogba. O resultado por 3 a 1 em Paris garantiu os ingleses nas quartas de final da Champions League.

De acordo com Evra, o PSG se incomodou com a gravação e entrou com representação na Uefa para reclamar. O veterano falou sobre a situação bem a seu estilo: com um vídeo no Instagram.

Na gravação, o francês escuta a música Non, Je Ne Regrette Rien pela voz da lendária Édith Piaf, e assim como o título da canção, indicou que "não se arrepende de nada".

"Obrigado, Edith, vou baixar o volume porque é um grande momento da história do futebol. O PSG entrou com uma reclamação contra mim na Uefa pela minha comemoração", afirmou Evra. "E as pessoas me perguntam: 'Patrice, o que pode acontecer?'. Não sei... Talvez vão trocar a senha do meu iPhone para que não consiga usá-lo", brincou.

O lateral esquerdo fez história pelo Manchester United, participando de 379 partidas e conquistando cinco edições de Premier League, além de uma Champions League.