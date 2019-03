Evra: "Devemos agradecer aos pais de CR7 por esse homem incrível"

Ex-companheiro do português publica troca de mensagens entre ele e o atacante e exalta confiança em classificação

Em publicação no Instagram, o lateral-esquerdo Patrice Evra exaltou a participação de Cristiano Ronaldo na vitória da por 3 a 0 sobre o e a classificação para as quartas de final da .

O francês postou o print de uma conversa com o português cinco dias antes da partida. Evra destacou a confiança de Cristiano e o reverenciou pelo desempenho no duelo, no qual o português fez o hat-trick que deu a vaga na próxima fase.

“Nos bastidores... Essas são as mensagens entre eu e Cristiano cinco dias antes da virada impressionante! Isso mostra a todos a confiança, foco e determinação do melhor jogador do mundo. Devemos agradecer a mamãe e o papai e, é óbvio, Deus, por nos dar um homem bom e atleta incrível. Em todos os grandes momentos, com grande pressão, meu irmão sempre prova que é o cara! Por favor, não sejam invejosos, só quero compartilhar isso e, se você não concorda, não posso fazer nada por você... Aproveite sua vida, mas reconheça que ele é o melhor dos melhores e não tente apertar a tela para ver o número dele”, diz o lateral no texto publicado.

Os dois foram companheiros de equipe entre 2006 e 2009, até a saída do camisa 7 do para o .

Atualmente Patrice está sem clube depois de defender o entre fevereiro e junho de 2018.