Evolução física, trabalhos táticos e união: o saldo da semana de treinos no Flamengo

Jogadores se mostraram receptíveis às considerações do treinador; o lateral Maurício Isla pode fazer sua estreia

Depois de encarar uma sequência de cinco jogos, Domènec Torrent finalmente teve uma semana livre para trabalhar com o elenco do e, segundo apurou a reportagem, o saldo foi positivo.

A comissão técnica do espanhol começou a semana cuidando da recuperação dos jogadores. Depois, o foco foi na parte física com trabalhos de força e velocidade. Dome também cobrou bastante dedidação nas finalizações, um dos problemas do time nesse início de Campeonato Brasileiro.

A partir da quarta (26) pela tarde, o treinador começou o "intensivão" tático, com trabalhos focados nas transições ofensivas e defensivas. Variações e pressão alta também foram pontos trabalhados pelo comandante, que teve dois dias de atividades em dois períodos.

Quem acompanhou os treinos garantiu que os jogadores se mostraram muito receptivos às observações do treinador e fizeram muitas perguntas. A semana livre também serviu para focar na união do elenco e da comissão técnica, que fizeram questão de externar o bom clima em fotos e vídeos publicados pela Fla TV.

Juntos e misturados . Vamos que vamos . pic.twitter.com/ayzKrcJfOx — MarcosBraz (@marcosbrazrio) August 28, 2020

Uma novidade também agitou os treinos. Nesta semana, o recebeu o carrinho de refrigeração "tático" que havia sido pedido por Jorge Jesus em janeiro. A ferramenta não só carrega água para os atletas, como tem uma TV embutida, que permite ao treinador mostrar aos jogadores pontos importantes que precisam ser melhorados das últimas partidas ali mesmo no campo, para que reproduzam de imediato, com as considerações adicionadas.

O carro com a TV embutida é uma das novidades que Dome amou.



A ideia do treinador é poder mostrar aos jogadores pontos importantes que precisam ser melhorados ali mesmo no campo, para que eles reproduzam imediatamente pic.twitter.com/ImuvHFZp6C — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 28, 2020

A reportagem apurou que a evolução física dos atletas foi perceptível ao longo desta semana e rendeu elogios internos. Há muita expectativa para colocar as melhorias em prática contra o , neste domingo (30), na Vila Belmiro. Com cinco pontos, o Flamengo ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Com sete, o está em sexto.

GABIGOL, RODRIGO CAIO E ISLA RELACIONADOS

No início da semana, o torcedor do Flamengo se mostrou preocupado quando Gabigol e Rodrigo Caio tiveram lesões constatadas. A semana livre, no entanto, também serviu para recuperar a dupla que está à disposição do treinador e foi relacionada para a partida. Quem também pode entrar em campo é o lateral Maurício Isla que foi regularizado na sexta (28) e pode fazer sua estreia pelo time carioca.