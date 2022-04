Everton x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Inglês 2021/22

Everton e Manchester United se enfrentam neste sábado (9), no Goodison Park, a partir das 8h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Everton x Manchester United DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Goodison Park - Liverpool, ING HORÁRIO 08h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, em streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Goodison Park. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Beirando a zona do rebiaxamento, na 17ª colocação, o Everton está há seis seguidos com derrotas na Premier League. Com apenas 25 pontos, os comandados de Frank Lampard tem apenas um de vantagem em relação Burnley, que abre a zona de queda. Com apenas mais seis rodadas pela frente, o time precisa reagir.

Longe do risco de queda, mas tmabém em uma posição indesejada, o United ocupa a sétima colocação, ou seja, neste momento está de fora das competições europeias para a temporada que vem. São 51 pontos conquistados, mesa quantidade que o West Ham, que fecha o G6 da Premier League.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 3 x 2 Everton Campeonato Inglês 6 de abril de 2022 West Ham 2 x 1 Everton Campeonato Inglês 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Leicester Campeonato Inglês 20 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Liverpool x Everton Campeonato Inglês 24 de abril de 2022 12h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 1 Leicester Campeonato Inglês 2 de abril de 2022 Manchester United 0 x 1 Atlético de Madrid Liga dos Campeões 15 de março de 2022

Próximas partidas