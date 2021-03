Everton x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Nas quartas de final, Toffees e Citizens se enfrentam e o DAZN transmite este grande duelo no sábado (20), às 14h30 (de Brasília)

Everton e Manchester City entram em campo neste sábado (20), às 14h30 (de Brasília), no Goodison Park, em duelo das quartas de final da Copa da Inglaterra. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

JOGO Everton x Manchester City DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Goodison Park - Everton, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Lee Betts e Sian Massey-Ellis

Quarto árbitro: Michael Dean

VAR: Andre Marriner

AVAR: Adrian Holmes

Deixando de lado a briga pelo título da Premier League, o Manchester City de Pep Guardiola terá pela frente o Everton de Carlo Ancelotti.

Os times se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Inglês e os Citizens levaram a melhor por 3 a 1. Desta vez, o duelo é eliminatório e quem perder dá adeus à chance de título. Vale destacar que o Everton não conquista um troféu desde a temporada 1994/95, quando venceu justamente a FA Cup.

Para o jogo deste sábado (20), Ancelotti não terá seu goleiro titular. Jordan Henderson se lesionou no confronto contra o Burnley e João Virgínia deve ser o escolhido para iniciar a partida. Já o time de Guardiola não deve problemas para o confronto, mas deve rodar alguns jogadores no time titular.

Provável escalação do Everton: Virgínia; Holgate, Keane, Godfrey, Digne; Allan, Davies, Gomes, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.

Provável escalação do Manchester City: Steffen; Cancelo, Stone, Rúben Dias, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva e Foden.

ONDE VAI PASSAR?



Goodison Park será o palco do duelo na FA Cup / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 14h30 (de Brasília).

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.