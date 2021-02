Everton x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

;Os dois times se encontram ara jogo atrasado, nesta quarta (17), às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O líder está de volta em campo. Manchester City visita o Everton em Londres, nesta quarta-feira (17), às 17h15 (de Brasília), em jogo atrasado da 16ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Everton x Manchester City DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Goodison Park - Liverpool, ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Everton joga em casa contra o líder da EPL / Foto: Everton

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EVERTON

Sétimo colocado da Premier League, o Everton vem de dois jogos sem vitória no Inglês, mas consguiu uma classifcação histórica na FA Cup. O time de Carlo Ancelotti ainda não deve ter Calvert-Lewin, mas Allan e James Rodriguez devem voltar ao banco.

🤕 | Segundo o professor @MrAncelotti, Calvert-Lewin está fora do jogo de amanhã contra o Manchester City.



No lado positivo, @jamesdrodriguez se recuperou e está disponível para o jogo. #EVEMCI pic.twitter.com/b2vyI4hQAm — Everton (@Everton_PT) February 16, 2021

Provável escalação do Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Holgate, Digne; Doucoure, Davies; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; King

MANCHESTER CITY

Depois de um início adverso, o City se recuperou e é o líder da EPL e com folga, são sete pontos de vantagem e com um jogo a menos do que o vice-líder - justamente este contra o Everton é que está pendente da 16ª rodada. Para o duelo, De Bruyne deve seguir de fora e Aguero está disponível, mas deve começar no banco.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Silva, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0 x 2 Fulham Premier League 14 de fevereiro de 2021 Everton 5 x 4 Tottenham FA Cup 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Everton Premier League 20 de fevereiro de 2021 14h30 (de Brasília) Everton x Southampton Premier League 1 de março de 2021 17h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Tottenham Premier League 13 de fevereiro de 2021 Swansea 1 x 3 Manchester City FA Cup 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas