Everton x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Everton e Manchester City se enfrentam neste sábado (26), no Goodison Park, a partir das 14h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Everton x Manchester City DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Goodison Park - Liverpool, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Goodison Park. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester City chega para este duelo após uma derrota para o Tottenham, vendo sua vantagem sobre o vice-líder diminuir para apenas três pontos.

Já o Everton chega para a partida buscando se afastar da zona de rebaixamento, já que está apenas dois pontos à frente do Burnley, que abre a zona

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EVERTON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 3x0 Leeds Inglês 12 de fevereiro de 2022 Southampton 2x0 Everton Inglês 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Boreham Wood FA Cup 3 de março de 2022 17h15 (de Brasília) Tottenham x Everton Inglês 7 de março de 2022 17h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 0x5 Manchester City Champions League 15 de fevereiro de 2022 Manchester City 2x3 Tottenham Inglês 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas