Everton x Manchester City: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo pela partida adiantada da 27ª rodada da Premier League

O Everton recebe o Manchester CIty nessa quarta-feira (06), às 17h45 (de Brasília), no Goodison Park, pela 27ª rodada da Premier League, que será antecipada, já que na data original do duelo o City jogará a final da Carabao Cup. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, mas aqui na Goal Brasil você pode acompanhar o tempo real da partida.

O City chega como franco favorito a roubar a liderança do Liverpool. Para isso, precisará bater o arquirrival dos Reds, o Everton. O time azul de Merseyside vem em baixa na Premier League. O fraco desempenho da equipe sob o comando de Marco Silva deixa a situação do treinador ameaçada. Caso os citzens vençam os Toffees no Goodison Park, o time de Manchester assume a primeira posição no certame pelo saldo de gols, mas ainda contará com uma partida a mais.

JOGO Everton x Manchester City DATA Quarta-feira, 06 de fevereiro LOCAL Goodison Park - Liverpool, Inglaterra HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. Aqui na Goal Brasil você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EVERTON

Yerry Mina e Phil Jagielka estão lesionados e não jogam.

Leighton Baines e Idrissa Gueye são dúvidas para o confronto.

Lucas Digne cumpriu suspensão e volta ao time titular.

Provável escalação:

MANCHESTER CITY

Benjamin Mendy não deve jogar ainda, por isso Fabian Delph e Zinchenko brigam pela vaga na lateral esquerda.

Leroy Sané, Riyad Mahrez e John Stones foram descansados no fim de semana e devem começar como titulares contra os Toffees.

Provável escalação: