Everton x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Reds voltam a campo neste domingo (21), pela 30ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após mais de três meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus, o finalmente vai reencontrar os gramados. Em busca do título da Premier League, os Reds visitam o neste domingo (21), às 15h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Liverpool DATA Domingo, 21 de junho de 2020 LOCAL Goodison Park - HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Líder isolado da Premier League com 82 pontos, o Liverpool volta a campo neste domingo contra o Everton, tendo Mohamed Salah como a principal dúvida devido à sua forma física. Sua presença não é descartada, nem confirmada.

Do outro lado, o Everton, na 12ª posição com 37 pontos, também perdeu alguns jogadores importantes, com Yerry Mina , Theo Walcott , Cenk Tosun , Jean-Philippe Gbamin e Fabian Delph.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané, Firmino.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Lucas Digne; Davies, André Gomes, Sigurdsson, Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Bournemouth Premier League 7 de março de 2020 Liverpool 2 x 3 11 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Premier League 24 de junho de 2020 16h15 (de Brasília) x Liverpool Premier League 2 de julho de 2020 16h15 (de Brasília)

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 1 x 1 Premier League 1 de março de 2020 4 x 0 Everton Premier League 8 de março de 2020

Próximas partidas