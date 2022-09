Everton x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Everton recebe o Liverpool na manhã deste sábado (3), no Goodison Park, às 8h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Em 17º lugar, com 3 pontos, o Everton entra em campo buscando a sua primeira vitória no campeonato. Até o momento os Toffees acumulam três empates e duas derrotas. O time mandante tem uma série de desfalques por lesão.

Já o Liverpool busca o terceiro triunfo consecutivo para tentar entrar no G-4 da Premier League. Os Reds estão na sexta posição, com 8 pontos, e seguem com baixas importantes devido a lesões, com Henderson sendo mais um a frequentar o departamento médico. Porém, Darwin Núñez retorna após cumprir suspensão por três jogos.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Liverpool venceu 10, o Everton uma, além de nove empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Elliot, Henderson, Salah, Díaz e Firmino.

Possível escalação do Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Onana, Davies, Iwobi, Gordon, McNeil e Gray.

Desfalques da partida

Liverpool:

Curtis Jones, Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joel Matip, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Ibrahima Konate e Calvin Ramsay: departamento médico.

Darwin Núñez: suspenso.

Everton:

Yerry Mina, Andros Townsend, Ben Godfrey, Dominic Calvert-Lewin e Abdoulaye Doucoure: lesionados.

Quando é?

JOGO Everton x Liverpool DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Goodison Park, Liverpool - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 1 x 1 Everton Premier League 30 de agosto de 2022 Brentford 1 x 1 Everton Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Everton Premier League 11 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Everton x West Ham Premier League 18 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Newcastle Premier League 31 de agosto de 2022 Liverpool 9 x 0 Bournemouth Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas