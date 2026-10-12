Everton x Chelsea: detalhes da partida
Everton F.C. e Chelsea F.C. se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 11h30 GMT (7h30 EST / 12h30 BST / 13h30 SAST).
Everton recebe Chelsea em grande fase
O Everton volta ao Hill Dickinson Stadium para receber o Chelsea pela 7ª rodada da Premier League 2026/27. Após a pausa de outono para jogos de seleções, o Everton tenta aproveitar o desempenho aguerrido fora de casa para conquistar um resultado importante em Liverpool. Para o Chelsea, a viagem a Merseyside depois de uma atuação dominante com cinco gols antes da pausa é uma oportunidade de subir ainda mais na tabela da Premier League.
O empate do Everton em jogo de quatro gols no MKM Stadium
O Everton chega ao jogo de sábado após empatar por 2 a 2 fora de casa com o Hull City pela 6ª rodada (11 de outubro). O meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall empatou aos 55 minutos, antes de o atacante Thierno Barry colocar o Everton à frente aos 68 minutos. O Hull, porém, voltou a empatar nos minutos finais. Com Jack Grealish, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall na criação pelo meio, o Everton busca impor um bom ritmo no meio-campo diante de sua torcida.
A goleada do Chelsea sobre o Bournemouth com cinco gols
O Chelsea viaja a Liverpool embalado pela vitória expressiva por 5 a 1 sobre o AFC Bournemouth em Stamford Bridge, no dia 10 de outubro. Gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers no início da partida deram o controle do jogo ao Chelsea. No segundo tempo, João Pedro marcou duas vezes, e Henderson fez seu segundo gol nos minutos finais. Impulsionado pela criatividade de Cole Palmer e Morgan Rogers, além do atacante João Pedro, o Chelsea chega ao confronto de sábado com o ataque em ritmo forte.
Duelo em Merseyside
Taticamente, o confronto de sábado coloca frente a frente o ataque móvel do Chelsea e a defesa organizada do Everton, sustentada por Jarrad Branthwaite e James Tarkowski. O Chelsea tentará controlar a posse de bola com Jordan Henderson e Moisés Caicedo, enquanto Pedro Neto e Cole Palmer buscarão superar o bloco defensivo do Everton. Já o Everton apostará em transições rápidas com Jack Grealish e Thierno Barry para testar a defesa do Chelsea nos contra-ataques. Com pontos importantes da Premier League em disputa, a partida de sábado promete ser intensa.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Everton x Chelsea
Técnico
- D. Moyes
David Moyes ainda não confirmou a provável escalação para a partida, e não há, até o momento, registros de desfalques do Everton por lesão ou suspensão. Novas informações são esperadas mais perto do início do jogo.
No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Jamie Gittens, afastado por lesão. Não há suspensões relatadas no elenco visitante, e as demais opções de Alonso serão confirmadas mais perto da partida.
Momento das equipes
O Everton chega em bom momento, invicto nos últimos cinco jogos em todas as competições, com três vitórias e dois empates. A equipe de Moyes empatou por 2 a 2 com o Hull City em sua partida mais recente, antes de vencer por 1 a 0 o Ipswich Town, pela Premier League, e o Wolverhampton Wanderers, pela Copa da Liga Inglesa, em jogos consecutivos. Um empate por 2 a 2 com o Manchester United no início dessa sequência mostrou que a equipe pode competir de igual para igual com adversários da metade de cima da tabela. Nessas cinco partidas, o Everton marcou cinco gols e sofreu apenas três, números que refletem uma equipe cada vez mais sólida na defesa.
O retrospecto recente do Chelsea é mais irregular. A equipe de Alonso venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O destaque foi a goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth no jogo mais recente, embora ela tenha vindo após uma derrota por 3 a 0 para o Brentford. A sequência também incluiu uma vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United pela Copa da Liga Inglesa. O Chelsea marcou 16 gols nesses cinco jogos, mas sofreu nove, o que sugere uma equipe capaz de brilhar e de mostrar vulnerabilidade na mesma medida.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Everton venceu por 3 a 0 em casa, seu resultado mais convincente no histórico recente do confronto. Antes disso, o Chelsea havia dominado a série, vencendo por 2 a 0 em Stamford Bridge em dezembro de 2025 e por 1 a 0 em abril do ano anterior. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o Chelsea tem o melhor retrospecto geral, embora a vitória do Everton em casa no início deste ano mostre que o resultado nem sempre acompanha o momento das equipes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|6
|0
|0
|16
|5
|+11
|18
V
V
V
V
V
|2
|6
|5
|0
|1
|10
|5
|+5
|15
V
D
V
V
V
|3
|6
|4
|1
|1
|18
|5
|+13
|13
V
V
V
E
D
|4
|6
|2
|4
|0
|12
|6
|+6
|10
E
V
E
E
E
|5
|6
|2
|4
|0
|8
|5
|+3
|10
E
V
E
E
E
|6
|6
|3
|1
|2
|15
|13
|+2
|10
V
D
E
D
V
|7
|6
|2
|3
|1
|8
|5
|+3
|9
D
E
V
E
E
|8
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|+2
|9
E
D
E
E
V
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|7
|0
|9
D
V
E
V
E
|10
|6
|3
|0
|3
|9
|12
|-3
|9
V
D
V
D
D
|11
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|12
|6
|2
|1
|3
|9
|12
|-3
|7
V
E
D
V
D
|13
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|0
|6
E
E
D
E
V
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
D
D
V
E
E
|15
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
E
V
D
E
D
|16
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
D
D
D
E
V
|17
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
D
D
E
E
E
|18
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
E
D
E
E
D
|19
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|20
|6
|0
|2
|4
|6
|10
|-4
|2
D
E
E
D
D