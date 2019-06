Everton vibra com atuação e comemora jogo na Arena Grêmio: "conheço cada metro quadrado"

Atacante foi titular do Brasil pela primeira vez e marcou o terceiro gol na vitória por 5 a 0 sobre o Peru neste sábado

Tite resolveu fazer mudanças no time titular da e uma de suas promoções no ataque deu mais do que certo: . O Cebolinha atuou pela primeira vez entre os onze iniciais do e marcou o terceiro gol na vitória por 5 a 0 sobre o , que garantiu a equipe nas quartas de final da , na liderança do grupo A.

Em entrevista ao SporTV após o apito final em Itaquera, Cebolinha, eleito o craque do jogo, vibrou com a atuação do Brasil e classificou a vitória como importante para afastar a insegurança sobre o elenco.

"Eu pude dar meu melhor hoje, né?! No momento em que eu fiquei sabendo que ia jogar, eu já estava preparado. Vim me preparando para entrar concentrado, para poder ajudar. Independente se eu fizesse gol ou desse assistência. Ou nenhum dos dois. O mais importante era competir. Hoje a nossa equipe mostrou isso. Se algum momento existiu alguma desconfiança nesse grupo, creio que a gente pôde fazer uma partida excelente, sem dar chances ao adversário. Fazendo aquilo que não fizemos no outro jogo: criando. Hoje a gente foi muito feliz tanto na criação quanto na finalização", disse.

(Foto: Buda Mendes/Getty)

Agora, a Seleção Brasileira aguarda a definição da fase de grupos para conhecer o adversário da próxima fase. No entanto, o local da partida já está definido e é conhecido por Everton: a Arena .

"(Felicidade) não só pra mim, mas pro grupo, que depois dessa partida, vai ser bem recepcionado lá (em Alegre). Com certeza a torcida do Grêmio vai nos apoiar bastante. Particularmente falendo, fico muito feliz, né?! Estar voltando lá com a Seleção em um canto que eu conheço de cor, sei cada metro quadrado daquele gramado. Espero ser feliz lá, como a gente foi feliz hoje aqui", finalizou.