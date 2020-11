Everton tem segunda derrota sem Richarlison e perde embalo na Premier League

Sem James Rodriguez, Digne e Richarlison, Toffess não aproveitam chances e chegam a terceira partida sem vencer no Inglês

Após um início avassalador na Premier League, com quatro vitórias e 12 gols marcados, o Everton segue em uma sequência negativa na competição. No jogo deste domingo (1), os Toffees foram derrotados por 2 a 1 pelo Newcastle, perdendo a liderança do Inglês para o .

Sem alguns de seus principais jogadores, como James Rodriguez (lesionado), Richarlison e Digne (ambos suspensos), os Blues de Liverpool sofreram contra a veloz dupla de ataque do , formada por Allan Saint-Maximin e Callum Wilson.

Os donos da casa abriram o placar aos 56, após pênalti de André Gomes em Wilson. O próprio atacante cobrou, sem chances para Olsen. Já na reta final da partida, aos 84, Wilson voltou a marcar, após bela jogada de Ryan Fraser pela esquerda.

O ainda descontou nos acréscimos, com gol de Dominic Calvert-Lewin, que segue em excelente fase, com oito gols em sete partidas disputadas. O jovem inglês divide a artilharia da Premier League com Heung-Min Son, do .

Mesmo com 63% da posse de bola e mais chutes a gol que os rivais, a partida do evidencia pontos frágeis no elenco, que sofre com a ausência do brasileiro Richarlison e da criatividade de James Rodriguez.

O time comandado por Carlo Ancelotti já acumula sua terceira partida seguida sem vencer na Premier League, após o empate por 2 a 2 contra o rival Liverpool e a derrota por 2 a 0 contra o na última rodada.

Sem fôlego na disputa, o Everton segue com os mesmos 13 pontos na tabela, atrás do Liverpool, e viu Southampton, , , e encostarem na pontuação.

Para se recuperar na Premier League, o próximo desafio é no sábado (7), contra o , que vem oscilando na competição. Na sequência, os recém-promovidos e são os adversários.