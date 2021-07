Everton suspende jogador em meio a investigação policial

O clube da Premier League confirmou que um membro do elenco está sendo investigado pelas autoridades locais

O Everton suspendeu um jogador de seu time principal enquanto aguarda uma investigação policial.

Nenhum detalhe foi revelado sobre o jogador em questão ou as acusações envolvidas.

O clube da Premier League está, no entanto, ajudando as autoridades nas suas investigações.

Um comunicado no site oficial do clube diz: "O Everton pode confirmar que suspendeu um jogador titular enquanto se aguarda uma investigação policial".

"O clube continuará a apoiar as autoridades nas suas investigações e não fará mais declarações neste momento".

Os Toffees, com o ex-técnico do Liverpool, Rafael Benitez, agora no comando, estão em processo de conclusão de seu programa de pré-temporada.

Eles devem enfrentar os colombianos Millonarios na Florida Cup, no domingo (25).

A campanha do time na Premier League de 2021/22 começa em casa, contra o Southampton, em 14 de agosto.