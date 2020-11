Everton Ribeiro usa bota especial para estar em São Paulo x Flamengo: como funciona?

O meia pretende estar em campo mesmo tendo entrado em campo 24 horas antes, pela seleção brasileira, no Uruguai

Com uma lista cheia de desfalques para enfrentar o São Paulo pela Copa do , o trabalha junto a Ribeiro para que ele não seja mais um para a lista. O camisa 10 da seleção está fazendo procedimento para a recuperação desde o final do jogo contra o Uruguai.

Convocado para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias para a de 2022, Ribeiro foi uma das baixas de Rogério Ceni em sua estreia, diante do São Paulo, pelo primeiro jogo das quartas de final da . Depois de atuar os 90 minutos na terça-feira (17), a tendência era de que ele continuasse de fora no jogo da volta, mas não.

Depois de perder o primeiro duelo, em casa, por 2 a 1, o Flamengo não pretende se arriscar fora de casa. Com uma longa lista de desfalques importantes como Gabigol, Thiago Maia, Pedro, Rodrigo Caio e Filipe Luís, o Rubro Negro, e Eveton Ribeiro, estão trabalhando forte para que ele possa entrar em campo contra o Tricolor, nem que seja por alguns minutos.

Desde que deixou o campo após a vitória por 2 a 0 sobre o uruguai, everton já começou a realizar alguns procedimentos para estar apto para o jogo de quarta (18) à noite. Ainda na noite de terça, o meia postou uma foto usando botas especiais, frequentemente usada por jogadores de futebol.

Publicação de Éverton Ribeiro deixa a entender que o meia estará em campo para a partida do Flamengo contra o ! pic.twitter.com/4LdDol3hPA — Urubu News (@UrubuNews1895) November 18, 2020

O equipamento ajuda na recuperação muscular dos testes, servindo para a compressão, o que acelera a regeneração muscular e a retirada das substâncias liberadas durante o exercício intenso e favorece o fluxo de novas.

Além da bota, na chegada a São Paulo, Everton inclui outros procedimentos em sua recuperação, de acordo com o jornal O Globo. O meia fez massagem, ativação com liberação da musculatura e alongamentos e, antes do almoço, já estava com seus companheiros.

A ideia é que, sempre que possível, o meia siga fazendo os procedimentos para a recuperação, ainda mais porque, com a sequência intensa de jogos do Flamengo, ele já chegou à seleção desgastado. Everton, porém, não se importa com isso.

Em mais de um momento o meia já deixou bem claro que, mesmo desgastado, quer entrar em campo contra o São Paulo: "Recuperando para mais uma decisão", escreveu. E, ainda, segundo O Globo, ele relatou a pessoas próximas a vontade de estar no jogo.

Sempre acompanhado pelo fisioterapeuta do Flamengo, Mário Peixoto, sob supervisão do médico Márcio Tanure, o jogador segue os tratamento, mas a decisão sobre as condições de jogo será tomada apenas momentos antes da partida.

O jogo será nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio do Morumbi. O São Paulo, depois de ganhar a primeira partida, tem a vantagem do empate, jogando em casa, enquanto o Flamengo precisa de dois gols de diferença para se classificar no tempo normal - com um gol, a decisão vai para os pênaltis.