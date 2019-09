Everton Ribeiro tira rótulo de “final antecipada” antes de Flamengo x Santos

O meia tratou o jogo entre líder e vice-líder como mais um no Brasileirão, embora tenha reconhecido a importância de triunfar em confrontos diretos

Quis o destino que a última rodada do primeiro turno do Brasileirão reservasse um confronto direto pela liderança. Neste sábado (14), o recebe o em um Maracanã lotado (mais uma vez) e quer manter a invencibilidade como mandante para, pela primeira vez em sua história, garantir o título simbólico da primeira metade do certame disputado por pontos corridos.

Com cinco vitórias consecutivas, o tem a maior sequência do momento e vive uma de suas melhores fases em décadas. Mas embora exista o clima de “decisão antecipada”, o clima na equipe treinada por Jorge Jesus é de que a responsabilidade será a de entrar em campo como se fosse mais um jogo no caminho rumo ao título.

"Para nós é um jogo importante como foi o do Avaí, do ”, disse o meia Ribeiro, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (12). “É reta final de turno, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. Temos que manter o que temos feito jogo a jogo”.

“A oportunidade é sempre o próximo jogo. Vamos entrar com nosso melhor futebol e tentar a vitória, que é o que viemos buscando à cada jogo (...) A gente sabe que faz diferença ganhar confrontos diretos. Estamos focados em fazer uma grande partida e estarmos atentos ao Santos para não cometer erros durante o jogo”, concluiu.

Para o duelo contra o vice-líder, pela primeira vez após 15 jogos o Flamengo pode repetir uma escalação desde a chegada do técnico Jorge Jesus. E o onze inicial deverá ser exatamente o que fez 3 a 0 sobre o Palmeiras, uma das vitórias mais marcantes do Rubro-Negro em anos: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.