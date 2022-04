Everton Ribeiro se anima com presença de Tite no Maracanã: "motiva"

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos jogos, Everton Ribeiro voltou a fazer grande partida diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (20), mo empate em 0 a 0 no Maracanã. O camisa 7 chamou a responsabilidade, pediu bola e se movimentou bastante. Tudo isso sob olhares do técnico Tite, que esteve presente no estádio acompanhando o duelo.

"Hoje eu acredito que tenha feito um grande jogo, estava me sentindo muito bem com a bola, recebendo bastante, conseguindo sair da marcação. Isso o Mister tem pedido, para a gente ali no meio mudar bastante de posição, ficar com a bola e criar. Pecamos na última bola, mas foi contra uma grande equipe também", disse o jogador que admitiu que a presença do treinador da seleção brasileira é um combustível a mais.

"Lógico que motiva, saber que o treinador da seleção está olhando esta grande partida, mas o que mais motiva é poder jogar diante desta torcida, vestir a camisa do Flamengo e fazer grandes jogos. Isso que vai me levar novamente para a seleção brasileira".

Everton também comentou sobre a visível evolução do time do Flamengo nos últimos jogos e ressaltou que a equipe tem assimiliado melhor os conceitos de Paulo Sousa.

"A equipe está cada vez melhor, podendo fazer o que ele pede, fazendo com uma ideia melhor ali dentro de campo, a gente mais compacto e isso ajuda a subir o nível individual. Estou me sentindo bem, podendo fazer boas jogadas, levar a equipe ao ataque".

Questionado sobre uma possível relação entre a manifestação na porta do Ninho do Urubu e a melhora da equipe, o camisa 7 afastou esta possibilidade e destacou que a melhora da equipe se deve ao trabalho sendo bem feito.

Everton Ribeiro foi questionado sobre a melhora de desempenho após o protesto no Ninho do Urubu e respondeu assim 👇🏻 @GoalBR pic.twitter.com/wzQukOD27z — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 21, 2022

"Depois daquele episódio a gente empatou contra o Atlético-GO. A cobrança é normal, sabemos que estamos no Flamengo e vamos ser cobrados. A gente vem melhorando porque o trabalho está sendo bem feito. A gente está cada vez mais entendendo o que tem que fazer dentro de campo, mais compacto e isso é o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo".