Everton Ribeiro quebra a "seca", tem boa atuação e anima os torcedores

Meia, que deu passe para Gabigol abrir o placar, não participava diretamente de um lance de gol desde fevereiro

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre a LDU, em Quito, tem alguns bons elementos a serem comemorados, como o melhor início do time na história da competição e o recorde pessoal de Gabigol. O triunfo, no entanto, trouxe outro motivo para o torcedor sorrir: a boa atuação de Everton Ribeiro.

O camisa 7, que vinha de uma sequência de jogos bem abaixo do potencial que costuma entregar ao time, foi peça importante na vitória rubro-negra. Além da boa atuação, ele deu passe decisivo para Gabigol abrir o placar no estádio Casa Blanca. Esta foi a primeira assistência de Everton Ribeiro na temporada.

A última vez que o meio-campista havia dado uma assistência para um dos atacantes havia sido em fevereiro, diante do Corinthians. Na ocasião, ele deu passe para Gabigol balançar as redes. O Flamengo venceu por 2 a 1.

Com Rogério Ceni, Ribeiro vem sendo peça importante na recomposição, e tem ajudado e muito Mauricio Isla. No setor ofensivo, o entanto, ele não vinha conseguindo fazer a diferença. A boa atuação pode trazer novamente a confiança do camisa 7.

Continua assim por favor Everton Ribeiro, precisamos do seu futebol — Gerson Koringa (@GersonKoringa) May 5, 2021

Everton Ribeiro vive! — Arthur Muhlenberg ☮️ (@Urublog) May 5, 2021

QUE ASSISTÊNCIA MARAVILHOSA DO ÉVERTON RIBEIRO — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) May 5, 2021

"Acredito que quando a gente joga bem fica muito feliz. Comigo não é diferente. Espero continuar fazendo o meu melhor para ajudar o Flamengo. Foi um jogo muito difícil. A gente sabia que em algum momento iríamos sofrer. Saímos na frente, depois tivemos uma queda, mas muito em relação ao que a equipe deles propôs, e depois dos dois gols conseguimos identificar bem, controlar de novo a partida e sair de lá com a vitória", disse o camisa 7 no desembarque no Rio de Janeiro.

Com nove pontos nos três primeiros jogos, o Flamengo pode garantir a classificação antecipada, e como primeiro do grupo, já na próxima semana, diante do Union La Calera, no Chile. O Rubro-Negro precisa de uma vitória simples e torcer pelo empate entre LDU e Vélez.