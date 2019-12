Everton Ribeiro, Filipe Luís e mais: jogadores do Flamengo “imploram” para Jorge Jesus ficar

O que não falta é torcida, dentro e fora dos vestiários rubro-negros, pela permanência do técnico português

O “Jogo das Estrelas”, evento organizado por Zico, é uma já tradicional reunião de estrelas do futebol, e evidentemente o acaba sendo tema de perguntas e inclusive costuma também mexer com o mercado de transferências.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Presente à edição 2019, Ribeiro, um dos principais destaques da espetacular temporada do , fez coro a diversos companheiros de time que sonham com a permanência do técnico Jorge Jesus no clube.

O português tem contrato até o meio de 2020 e neste momento aproveita as férias em . Desde que o Flamengo conseguiu emplacar os títulos de Libertadores e Brasileirão, jogadores do elenco não escondem a torcida pela permanência do Míster.

“É importante o Mister (Jorge Jesus) continuar com a gente, esperamos muito isso. Eles nos deu um caminho vitorioso. Ano que vem vamos estar com mais vontade vencer. Esse ano comemoramos, fomos felizes. Vão ter novas contratações que deixam o time mais forte. Isso é bom para a concorrência dentro de campo, e o Flamengo só tem a ganhar”, disse no Jogo das Estrelas.

Confira abaixo os pedidos de outros jogadores do Flamengo pela permanência de JJ.

“Nosso grupo está desesperado para que ele fique ano que vem. Precisamos dele. Ele é fundamental para a gente. Ele é cara que faz o time fazer o que vem fazendo no campeonato, bater recordes”, afirmou o lateral-esquerdo Filipe Luís após vitória sobre o Ceará, pelo Brasileirão.

"Se eu tivesse um treinador desse mais novo, teria sido mais vencedor. O Jorge agora vai ficar aqui para sempre. Ele pega pesado, mas sempre com respeito e em prol de darmos o melhor", disse Bruno Henrique para o canal SIC, de Portugal.

“A gente sabe que quando se faz uma grande temporada, como ele fez, com certeza chegam grandes propostas, mas a gente não pode fazer nada sobre isso. Podemos apenas torcer para que ele fique”, opinou o uruguaio Arrascaeta em entrevista para o jornal O Dia.

A situação segue indefinida, mas não falta torcida pela permanência de JJ.