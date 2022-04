Everton Ribeiro entra em seleto grupo de artilheiros do Flamengo na Copa Libertadores

Com dois gols, Everton Ribeiro foi o grande personagem da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Talleres, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além da boa atuação, o camisa 7 entrou firme na briga pelo top-3 dos maiores artilheiros do Rubro-Negro na competição.

Ao todo, ele chegou aos 9 gols pelo Flamengo na Copa Libertadores, um a menos do que Gaúcho e Tita, que ocupam o terceiro lugar juntos. A última vez que o camisa 7 havia feito dois gols em um jogo foi justamente na maior competição de clubes da América do Sul, diante do Junior Barranquilla, em 2020.

Top-5 dos jogadores que fizeram mais gols pelo Flamengo na Libertadores:

1-Gabi (23)

2-Zico e Bruno Henrique (16)

3-Gaúcho e Tita (10 cada)

4-Everton Ribeiro (9)

5-Marcelinho Carioca e Nunes (7 cada)

Everton Ribeiro também atingiu outra marca importante e se tornou o segundo jogador com mais partidas pelo clube na história da Libertadores atrás apenas do Maestro Júnior. Dependendo do desempenho do clube nesta edição, o camisa 7 pode até ultrapassar a marca do ídolo rubro-negro.

Top-5 dos jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em Libertadores:

1-Júnior (48 jogos)

2-Everton Ribeiro (40 jogos)

3-Willian Arão (39 jogos)

4-Leonardo Moura (36 jogos)

5-Diego Alves (35 jogos)